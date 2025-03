Raphinha atingiu a marca de 11 gols em uma única edição de Champions League. O feito atingido no jogo entre Barcelona e Benfica, nesta terça-feira (11), colocou o brasileiro a frente de Neymar, Kaká e Rivaldo. A partida do Barça foi válida pela volta das oitavas de final da competição, o que significa que o camisa onze ainda pode ampliar esse recorde.

Antes dos dois gols de Raphinha na vitória do Barcelona, o recorde brasileiro era dividido entre quatro jogadores: Neymar (2014/15), Kaká (2006/07), Rivaldo e Jardel (ambos na temporada 1999/2000). Todos eles foram artilheiros da Champions na edição em que fizeram dez gols.

Como foi o jogo do Barcelona de Raphinha?

O início do jogo foi reflexo do que é a temporada do Barcelona. O time começou avassalador e colocando muita pressão no adversário. Foi dessa forma que após linda jogada de Yamal, Raphinha aproveitou o chute mascado do espanhol e abriu o placar. Mas o time catalão cedeu o empate logo depois. Otamendi marcou de cabeça. Não demorou muito para o Barça voltar a pressionar e assumir a frente do placar novamente, dessa vez com uma pintura de Lamine Yamal.

O time continuou pressionando e buscando ampliar o placar, sem dar tempo de respiro para o Benfica. No final do primeiro tempo, Raphinha marcou seu segundo gol do jogo e fechou o placar. Depois disso, o time de Hansi Flick apenas administrou o placar que garantiu a classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 3x1 Benfica

Jogo de volta - Oitavas de finais - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 11 de março de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Camp Nou, Barcelona, Espanha (ESP);

⚽ Gols: Raphinha (2x) e Yamal (BAR); Otamendi (BEN)

🟨 Cartões amarelos: António Silva (BEN)

🟥 Cartão vermelho: -