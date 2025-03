Técnico da Argentina ‘perdoa’ Raphinha, do Brasil, por aspa polêmica

O Brasil foi goleado pela Argentina por 4 a 1, na noite desta terça-feira (26), no Monumental de Nuñez, com gols de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone para a Albiceleste, e Matheus Cunha diminuiu para a Seleção. Após o jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Lionel Scaloni minimizou a declaração polêmica de Raphinha antes do duelo, em entrevista à "Romário TV", em que daria "porrada" nos argentinos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No fim de semana, Raphinha virou assunto após uma forte declaração. Perguntado por Romário se o clássico seria "porrada neles?", o atacante concordou com o tetracampeão. A atitude do jogador do Barcelona dividiu opiniões entre torcedores e jornalistas. Assim como havia feito na entrevista coletiva antes da partida, Scaloni deixou claro que as provocações não interferiram na atuação da Argentina.

continua após a publicidade

- Eu entendo a situação, entendo que se trata de um Brasil e Argentina, não foi por isso que jogamos assim. Ao contrário. Eu desculpo o Raphinha porque sei que não falou de propósito, defendeu sua seleção, sua equipe. Não há necessidade de declarações para deixar esse tipo de jogo quente. Mas a Argentina, com declaração ou sem declaração, iria jogar a sua partida e eles também - declarou Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina.

- Temos que seguir jogando dessa maneira, em que todos querem estar e demonstrando que todos querem seu lugar. Não se sabe quanto vai durar, mas algum momento vai cair (o nível). Desfrutemos desses garotos e que dure o máximo possível - completou.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista crava Jorge Jesus na Seleção Brasileira; entenda

Mesmo com desfalque, Argentina dominou o Brasil

Sem Messi, Scaloni fortaleceu o centro de seu esquema, iniciando a partida com cinco meias, além da presença do móvel Julián Álvarez no ataque. A opção do comandante surtiu efeito, já que a Argentina comandou o setor sem deixar o Brasil respirar, e fez 3 a 1 já na primeira etapa. Na metade final, as alterações mantiveram o ritmo elevado da equipe, e Giuliano Simeone fechou a conta após erro conjunto da defesa.

Com a goleada, o Brasil cai para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido). Já classificada para a Copa do Mundo, a Argentina chegou aos 31 pontos e terá pela frente Chile (fora) e Colômbia (casa).

➡️ Confira a classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo