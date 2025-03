A foto do abraço entre Raphinha e Lionel Scaloni após a goleada por 4 a 1 da Argentina sobre o Brasil viralizou nas redes sociais. Apesar de declaração do meia-atacante brasileiro ter esquentado o clima antes do jogo, o técnico argentino não ficou chateado com o jogador rival, como já havia relatado em entrevista coletiva. A demonstração de afeto entre os oponentes recebeu elogios na web, especialmente em portais estrangeiros. Veja abaixo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tradução: "Uma imagem vale mais que mil palavras. Muito bem, Raphinha. Muito grande, Scaloni. Futebol sempre será futebol."

Tradução: "Lionel Scaloni e seu grande abraço em Raphinha após o jogo Argentina x Brasil".

Tradução: "O abraço entre Lionel Scaloni e Raphinha depois do Superclássico entre Argentina e Brasil. O treinador campeão do mundo entendeu perfeitamente o que fez o jogador brasileiro e, por isso, não se irritou. Raphinha quis motivar desde o discurso, ajudando a sua seleção através das palavras. Foi com tudo e não se saiu bem, mas sua intenção jamais foi desprestigiar a Argentina. O desenrolar foi triste para o Brasil, tudo o que vimos. (...) Graças a isso, acendeu o Superclássico e vivemos um jogo como não víamos há muito tempo. Afinal, como Scaloni mostra com esse abraço, a rivalidade sempre fica no campo. Quanto cavalheirismo e grandeza de Lionel. Um verdadeiro cavaleiro do futebol."

Tradução: "O abraço de Lionel Scaloni e Raphinha. Que foto!"

➡️ Raphinha declara guerra entre Brasil e Argentina: ‘Porrada neles’

Provocação de Raphinha e 'perdão' de Scaloni

A declaração de Raphinha à "Romário TV" esquentou o duelo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atleta do Barcelona concordou com Romário que o jogo seria "porrada neles". Em entrevista coletiva após a vitória por 4 a 1 dos atuais campeões mundiais, já garantidos na próxima edição do torneio, Scaloni optou por não condenar a fala do jogador rival.

continua após a publicidade

- Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles, dentro e fora do campo se tiver que ser. Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles - afirmou o craque do Barcelona antes do jogo.

- Eu entendo a situação, entendo que se trata de um Brasil e Argentina, não foi por isso que jogamos assim. Ao contrário. Eu desculpo o Raphinha porque sei que não falou de propósito, defendeu sua seleção, sua equipe. Não há necessidade de declarações para deixar esse tipo de jogo quente. Mas a Argentina, com declaração ou sem declaração, iria jogar a sua partida e eles também - comentou Scaloni após a goleada.

continua após a publicidade