Manchester City surpreende e anuncia novo camisa 10 para a temporada

O Manchester City anunciou um novo dono para sua camisa 10: Rayan Cherki. Considerado um dos talentos mais promissores da nova geração do futebol mundial, o francês assume a responsabilidade de vestir o número mais simbólico do esporte no clube inglês. O manto pertencia anteriormente a Jack Grealish, emprestado ao Everton nesta janela de transferências.

Grealish, aliás, também chegou ao City cercado de expectativa. Contratado em 2021 por 100 milhões de libras, tornou-se a contratação mais cara da história do clube até então. Apesar de momentos pontuais de destaque, o inglês não conseguiu justificar o investimento ao longo das temporadas, o que culminou em sua saída temporária.

Uma nova era em Manchester? 🔵

Agora, o jovem Cherki desembarca em Manchester em meio a um novo ciclo. O clube passa por um processo de reestruturação após uma temporada de 2024/25 marcada por instabilidade. Com habilidade técnica refinada e visão de jogo diferenciada, o francês é visto como peça-chave na renovação do elenco comandado por Pep Guardiola — e herda não apenas a camisa 10, mas também o peso de recolocar o Manchester City no topo do futebol europeu.

Com apenas 21 anos, Cherki encerrou a temporada como um dos principais nomes do Lyon. O meia-atacante participou diretamente de 32 gols — 12 gols marcados e 20 assistências em 44 partidas. Apesar da pouca idade, acumula já seis temporadas como profissional, tendo estreado aos 16 anos e sido desde então apontado como uma das grandes promessas do futebol francês.

Dono de técnica apurada, ambidestro e criativo, Cherki surge como uma alternativa interessante para o City. Sua versatilidade permite que atue tanto centralizado quanto aberto pelos lados, função semelhante à exercida por Phil Foden durante a campanha de 2023/24.

