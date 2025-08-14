menu hamburguer
Jornal espanhol aponta zagueiro do Brasileirão no Barcelona; entenda

Argentino chegou ao clube em janeiro de 2025

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/08/2025
12:49
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro argentino Santiago Ramos Mingo chegou ao futebol brasileiro em 2025 cercado de grande expectativa por parte da torcida do Bahia. Mesmo com pouco tempo no clube, o defensor já desperta interesse no cenário internacional. Segundo o jornal catalão "Sport", ele é um dos nomes que passam a integrar o radar do Barcelona nesta janela de transferências.

A situação não é tão aleatória assim — Ramos Mingo tem histórico com o clube catalão. Entre 2020 e 2022, o zagueiro defendeu o Barcelona B, após sair das categorias de base do Boca Juniors. Ainda houve tempo para integrar o elenco do Barcelona na temporada 2020/21, ano em que o clube conquistou a Copa do Rei. Embora não tenha atuado diretamente na campanha, ele fez parte do grupo que levantou o troféu — o último título de Lionel Messi com a entidade.

Sem oportunidades na equipe principal dos Blaugranas, o argentino seguiu sua carreira no futebol europeu, passando pelo futebol belga antes de retornar à Argentina para atuar pelo Defensa y Justicia — inicialmente por empréstimo e, posteriormente, em definitivo. O bom desempenho no clube argentino chamou a atenção do Bahia, que o contratou neste ano.

Carque do Esquadrão 🔵🔴⚪

Mingo foi oficialmente anunciado como novo reforço do Bahia em janeiro, com contrato válido até o final de 2029. A transferência foi concluída por 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27,4 milhões), valor que estabeleceu um marco: o argentino se tornou a contratação mais cara para a posição de zagueiro na história do time baiano.

BAIANO 2025, VITORIA X BAHIA
Santiago Ramos Mingo, zagueiro do Bahia (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

