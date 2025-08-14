Reforço do Real Madrid crava Messi como melhor do mundo
Mastantuono elogia ídolo do maior rival do clube espanhol
- Matéria
- Mais Notícias
Reforço do Real Madrid, Franco Mastantuono cravou Lionel Messi, ídolo do Barcelona, como o melhor jogador do mundo. Em sua apresentação, o jovem de 18 anos não escondeu sua admiração pelo compatriota.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Sou argentino e o Messi é o melhor do mundo para mim. Messi significou muito para o Barcelona e para os argentinos. Creio que o Real Madrid é o maior clube do mundo. Venho trilhar meu caminho, quero que os torcedores sintam orgulho do que fizer no campo.
No Real Madrid, Mastantuono planeja dar sequência aos inúmeros argentinos que fizeram sucesso com a camisa merengue. Um dos maiores ídolos do clube é Alfredo Di Stefano, mas a equipe também contou com nomes mais recentes, como Di María e HIguaín.
- Eu não vi Di Stefano, mas já me contaram e sei o que significou. É uma alegria poder sair do River para o Real Madrid, como ele. É lindo seguir os passos de vários no Real Madrid. Não pude ver Alfredo, mas sim Di María, Higuaín. Tenho admiração por eles.
Em sua nova etapa, Mastantuono brigará por um espaço na equipe de Xabi Alonso e tentará aproveitar os minutos na temporada. O jogador vestirá a camisa de número 30, assim como fez durante sua passagem pelo River Plate.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias