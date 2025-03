Raphinha justificou polêmica e disse que foi ‘mal traduzido’, afirma jogador da Argentina

O lateral argentino Nicolás Tagliafico revelou que Raphinha justificou a polêmica declaração dada antes do confronto entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Segundo o jogador, o atacante brasileiro afirmou que suas palavras foram "mal traduzidas".

A polêmica começou quando Raphinha, em entrevista a Romário, falou sobre o confronto contra a Argentina e mencionou "porrada neles". A declaração ganhou repercussão e inflamou os bastidores do clássico, que terminou com uma goleada da argentina por 4 a 1, no Monumental de Nuñez.

No bate-papo com Romário, o ex-atacante questionou Raphinha:

- Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles?

Raphinha respondeu:

- Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!

Após a partida, Tagliafico comentou que o atacante brasileiro tentou se explicar em campo.

- Ele disse dentro de campo que traduziram mal. Ele que falou disso. Mas já foi. Ele disse isso... Nós falamos dentro de campo - afirmou o lateral da Argentina.

Questionado se Raphinha havia pedido desculpas, Tagliafico respondeu:

- Não estava no momento. Mas ele disse que traduziram mal o português. Bom, já passou. Eu ainda ganhei um amarelo na primeira falta que fiz, mas dentro de campo é assim.