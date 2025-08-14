menu hamburguer
Liverpool x Bournemouth: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

liverpool-bournemouth-premier-league-onde-assistir
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
12:51
Atualizado há 1 minutos
Ficha do jogo

Liverpool-escudo-onde-assistir
LIV
Bournemouth-escudo-onde-assistir
BOU
1ª Rodada
Premier League
Data e Hora
Sexta-feira (15), às 16h (de Brasília)
Local
Anfield, em Liverpool (ING)
Árbitro
Anthony Taylor
Assistentes
Gary Beswick e Craig Taylor
Var
Michael Oliver
Onde assistir

Liverpool Bournemouth se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio de Anfield, em Liverpool (ING), pela primeira rodada da temporada 25/26 da Premier League. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Liverpool estreia na Premier League e busca defender o título conquistado na temporada passada, em que desbancou a dinastia do Manchester City e se igualou ao Manchester United em número de campeonatos ingleses, com 20 troféus. Sobre o comando de Arne Slot, os Reds se movimentaram na janela de transferências e trouxeram reforços de peso como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (ambos vindo do Bayer Leverkusen), Milos Kerkez (do Bournemouth) e Hugo Ekitiké (do Frankfurt).

Salah - Liverpool x Bilbao
O Liverpool derrotou o Athletic Bilbao por 3 a 2 em amistoso (Foto: Darren Staples / AFP)

Do outro lado, o Bournemouth tenta seguir a evolução apresentada na Premier League passada, na qual terminou na nona colocação, a melhor desde 2017. Porém, na janela de transferências, a equipe teve baixas importantes, como os zagueiros Ilya Zabarnyi e o Dean Huijsen, que deixaram o clube rumo ao PSG e Real Madrid, respectivamente, e o lateral-esquerdo Milos Kerkez, transferido ao Liverpool.

Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Bournemouth pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool x Bournemouth
1ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sexta-feira, 15 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney Plus
🟨 Arbitragem: Anthony Taylor; Gary Beswick, Craig Taylor e Farai Hallam
📺 VAR: Michael Oliver

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Endo, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké

❌ Desfalques: Joe Gomez, Bradley, Bajcetic (lesionados) e Gravenberch (suspenso)

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Araujo, Diakité, Senesi, Truffert; Adams, Brooks; Semenyo, Kluivert, Tarvenier; Evanilson

❌ Desfalques: Christie, Cook e Ünal (lesionados)

➡️ Liverpool busca contratação de zagueiro da seleção inglesa; veja

FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-LIVERPOOL
Liverpool e Bournemouth pela temporada 24/25 da Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

