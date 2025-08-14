Liverpool x Bournemouth: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
Ficha do jogo
Relacionadas
- Futebol Internacional
Manchester City surpreende e anuncia novo camisa 10 para a temporada
Futebol Internacional14/08/2025
- Futebol Internacional
Em meio a negociações de renovação com time da Série D, goleiro entra na mira do Uruguai
Futebol Internacional14/08/2025
- Futebol Internacional
Tottenham condena racismo após derrota na Supercopa da Europa
Futebol Internacional14/08/2025
Liverpool e Bournemouth se enfrentam nesta sexta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Estádio de Anfield, em Liverpool (ING), pela primeira rodada da temporada 25/26 da Premier League. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Liverpool estreia na Premier League e busca defender o título conquistado na temporada passada, em que desbancou a dinastia do Manchester City e se igualou ao Manchester United em número de campeonatos ingleses, com 20 troféus. Sobre o comando de Arne Slot, os Reds se movimentaram na janela de transferências e trouxeram reforços de peso como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (ambos vindo do Bayer Leverkusen), Milos Kerkez (do Bournemouth) e Hugo Ekitiké (do Frankfurt).
Do outro lado, o Bournemouth tenta seguir a evolução apresentada na Premier League passada, na qual terminou na nona colocação, a melhor desde 2017. Porém, na janela de transferências, a equipe teve baixas importantes, como os zagueiros Ilya Zabarnyi e o Dean Huijsen, que deixaram o clube rumo ao PSG e Real Madrid, respectivamente, e o lateral-esquerdo Milos Kerkez, transferido ao Liverpool.
Tudo sobre o jogo entre Liverpool e Bournemouth pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool x Bournemouth
1ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sexta-feira, 15 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney Plus
🟨 Arbitragem: Anthony Taylor; Gary Beswick, Craig Taylor e Farai Hallam
📺 VAR: Michael Oliver
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Endo, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké
❌ Desfalques: Joe Gomez, Bradley, Bajcetic (lesionados) e Gravenberch (suspenso)
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Araujo, Diakité, Senesi, Truffert; Adams, Brooks; Semenyo, Kluivert, Tarvenier; Evanilson
❌ Desfalques: Christie, Cook e Ünal (lesionados)
➡️ Liverpool busca contratação de zagueiro da seleção inglesa; veja
- Matéria
- Mais Notícias