Ex-Cruzeiro e Coritiba é confundido com Raphinha e recebe mensagens racistas de argentinos

Ex-jogador de Coritiba e Cruzeiro, Rafinha foi confundido nas redes sociais com o atacante Raphinha, do Barcelona e da Seleção Brasileira. Ele compartilhou imagem dos ataques e recebeu mensagens racistas de argentinos.

A situação aconteceu depois da goleada vexatória do Brasil para a Argentina por 4 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo 2026, na terça-feira (25), em Buenos Aires. Nas redes sociais, Rafinha marcou o "xará" Raphinha, que declarou antes do jogo que ia "dar porrada neles" ao podcast do Romário.

- Porra, Raphinha, aí não né. Os argentinos tudo me xingando depois da merd* que você falou - publicou.

Rafinha cita o atacante Raphinha em mensagem. Foto: Reprodução/Instagram

- Vi que está recebendo muitas notificações, e não estava entendendo direito. Fui ler, vi algumas mensagens, infelizmente racistas, chamando de macaco. Muitos xingamentos, coisa que nunca havia acontecido, e fui apagando. Logo após o jogo entre Brasil e Argentina já comecei a receber as mensagens - comentou ao L!.

As declarações de Raphinha

Sem vencer a Argentina há quase seis anos, a Seleção buscava encerrar o jejum e viu o atacante Raphinha colocar fogo antes da partida. Em entrevista à Romário TV, o jogador do Barça não fugiu de uma aspa polêmica e declarou que o duelo com os rivais continentais podia ter até certos tons de batalha.

- Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles, dentro e fora do campo se tiver que ser. Vou fazer o gol, vou com tudo. Que se f**** eles - afirmou Raphinha.

Após provocar os argentinos, o atacante teve atuação apagada na vexatória goleada. De acordo com o lateral Nicolás Tagliafico, Raphinha justificou que suas palavras foram "mal traduzidas". Em campo, o zagueiro e capitão argentino Otamendi fez gesto com a mão e disse que o jogador brasileiro "fala muito".

Carreira de Rafinha

Aposentado desde 2022, Rafinha também era conhecido por provocar os atletas e a torcida adversária. Agora com 41 anos, ele se destacou pelo Coritiba e Cruzeiro, além de atuar no São Paulo, Grêmio, Paraná, Portuguesa, Goiás, São Caetano e Santo André. No exterior, jogou na Arábia Saudita.

Pela Raposa, o ex-meia foi bicampeão da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. No Coxa, Rafinha foi tetracampeão paranaense e conquistou a Série B.

- Ele deve estar recebendo bastante mensagens, eu imagino. A provocação muitas vezes faz parte do futebol, também já fiz, mas é importante o jogador também entender o momento e mais ainda, precisa resolver em campo. Acho que sempre fomos um país que resolvia em campo jogando bola, seja nos clubes ou na seleção - completou.