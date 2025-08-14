menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Em meio a negociações de renovação com time da Série D, goleiro entra na mira do Uruguai

Aydhan foi um dos destaques do Porto Vitória com seis jogos sem sofrer gols na 4ª divisão e vice-campeonatos estaduais

imagem cameraAydhan, goleiro do Porto Vitória (Foto: Divulgação/Porto Vitória)
9c365144-0d1d-4a57-a20d-8b1eb8861d41_Nathalia-Gomes-Editora-1-aspect-ratio-1024-1024
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
12:08
  • Matéria
  • Mais Notícias

O goleiro Aydhan vive um momento de destaque no mercado. Após ser um dos principais nomes do Porto Vitória no primeiro semestre e estar disputando a Série D do Brasileirão, o jogador recebeu uma sondagem do Cerro Largo, clube que disputa a primeira divisão do futebol do Uruguai, conforme apuração do Lance!.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A possível transferência para o exterior é avaliada pelo atleta e sua equipe, enquanto as negociações para a renovação contratual com o time capixaba também seguem em andamento.

O Cerro Largo é o segundo colocado no Clausura com dois jogos e duas vitórias. Além disso, garantiu classificação às oitavas de final da Copa Uruguay ao eliminar o Rincón nos pênaltis.

Aydhan avalia com cautela o interesse vindo do exterior e mantém o foco na definição do seu futuro para a sequência da temporada. Enquanto isso, o Porto Vitória busca sua permanência para contar novamente com o goleiro como um dos pilares da equipe em 2026.

Em 2025, Aydhan foi peça fundamental nas campanhas que levaram o Porto Vitória ao vice-campeonato do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, além de ter um papel importante na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, foi considerado o herói da partida de ida do estadual.

Na competição nacional, o goleiro somou seis jogos sem sofrer gols em 14 possíveis, alcançando 82% de defesas, média de 2,14 defesas difíceis por jogo e 56% de precisão nos passes longos, sendo números que reforçam seu alto nível de desempenho.

Quem é Aydhan

Aos 29 anos, o goleiro é nascido em Contagem, Minas Gerais, e acumula alguns clubes na sua carreira. Começou no América-MG, onde reforçou o time sub-20, após se transferiu ao futebol português, em que defendeu o Bougadense, Paços Ferreira B, Fátima, Portomosense (2 temporadas), até retornar ao Brasil.

No futebol brasileiro, tem passagem pela Ferroviária, Americano e Porto Vitória, onde está até hoje.

Aydhan, destaque do Porto Vitória na Série D, está na mira do Uruguai (Foto: Divulgação/Porto Vitória)

