O goleiro Aydhan vive um momento de destaque no mercado. Após ser um dos principais nomes do Porto Vitória no primeiro semestre e estar disputando a Série D do Brasileirão, o jogador recebeu uma sondagem do Cerro Largo, clube que disputa a primeira divisão do futebol do Uruguai, conforme apuração do Lance!.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A possível transferência para o exterior é avaliada pelo atleta e sua equipe, enquanto as negociações para a renovação contratual com o time capixaba também seguem em andamento.

continua após a publicidade

O Cerro Largo é o segundo colocado no Clausura com dois jogos e duas vitórias. Além disso, garantiu classificação às oitavas de final da Copa Uruguay ao eliminar o Rincón nos pênaltis.

Aydhan avalia com cautela o interesse vindo do exterior e mantém o foco na definição do seu futuro para a sequência da temporada. Enquanto isso, o Porto Vitória busca sua permanência para contar novamente com o goleiro como um dos pilares da equipe em 2026.

continua após a publicidade

Em 2025, Aydhan foi peça fundamental nas campanhas que levaram o Porto Vitória ao vice-campeonato do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, além de ter um papel importante na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele, inclusive, foi considerado o herói da partida de ida do estadual.

Na competição nacional, o goleiro somou seis jogos sem sofrer gols em 14 possíveis, alcançando 82% de defesas, média de 2,14 defesas difíceis por jogo e 56% de precisão nos passes longos, sendo números que reforçam seu alto nível de desempenho.

Quem é Aydhan

Aos 29 anos, o goleiro é nascido em Contagem, Minas Gerais, e acumula alguns clubes na sua carreira. Começou no América-MG, onde reforçou o time sub-20, após se transferiu ao futebol português, em que defendeu o Bougadense, Paços Ferreira B, Fátima, Portomosense (2 temporadas), até retornar ao Brasil.

No futebol brasileiro, tem passagem pela Ferroviária, Americano e Porto Vitória, onde está até hoje.

Aydhan, destaque do Porto Vitória na Série D, está na mira do Uruguai (Foto: Divulgação/Porto Vitória)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.