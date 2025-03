Jornais espanhóis detonam atuação do Brasil contra Argentina e citam Raphinha

Raphinha esteve nos holofotes da mídia após as declarações antes do clássico entre Argentina e Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A fala polêmica do jogador de que daria "porrada" nos argentinos continuou rendendo assunto após a dura derrota por 4 a 1, nesta terça-feira (26), com destaque para a imprensa espanhola.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para comentar o atropelo da Argentina sobre o Brasil, o jornal espanhol "AS" garantiu que quem apanhou foi o jogador responsável pela afirmação à "Romário TV". Além do diário citado, o jornal Marca, também da Espanha, escreveu sobre "A noite mais difícil de Raphinha", por toda a polêmica em que o atacante do Barcelona se envolveu em campo.

- A porrada quem levou foi Raphinha. A Argentina é campeã do mundo, tem um plano de jogo claro, os jogadores mais jovens contribuem tanto quanto os pilares dos últimos anos, e Scaloni administra o grupo perfeitamente. O Brasil, por outro lado, é um grupo de estrelas cercado por jogadores menos talentosos, que não aprenderam a competir como um time e que lutam para prevalecer contra praticamente qualquer adversário - escreveu o jornal "AS".

continua após a publicidade

- A tensão aumentou após uma entrada dura de Tagliafico no brasileiro. Otamendi lhe disse ‘fale agora’ e começou uma guerra que teve seu clímax no intervalo quando, a caminho do vestiário, 'Dibu' foi procurar e empurrou Raphinha. Poucos segundos depois, Cuti Romero e Paredes lhe deram um tapa na cara, o que só deixou o brasileiro ainda mais irritado - citou o "Marca", sobre o clima entre Raphinha e os jogadores argentinos.

➡️ Sem Messi, Argentina impõe ao Brasil pior derrota desde o 7 a 1

Paredes e De Paul celebram vitória da Argentina sobre o Raphinha e dão resposta à Raphinha (Foto: Luis Robayo/AFP)

Atuação de Raphinha em Argentina x Brasil

No fim de semana, Raphinha virou assunto após uma forte declaração. Perguntado por Romário se o clássico seria "porrada neles?", o atacante concordou com o tetracampeão. A atitude do jogador do Barcelona dividiu opiniões entre torcedores e jornalistas.

continua após a publicidade

As promessas de Raphinha a Romário, no entanto, não refletiram dentro de campo. Em atuação apagada, o atacante enfrentou a hostilidade da torcida, sendo vaiado sempre que tocava na bola. Nas finalizações, não conseguiu acertar o gol em nenhuma das três tentativas.

Além disso, perdeu a posse de bola 11 vezes, conseguiu um corte, uma interceptação e dois desarmes. Cometeu uma falta e sofreu duas, vencendo quatro dos cinco duelos disputados. No primeiro tempo, foram 22 ações com a bola, 12 passes certos em 17 tentados, sete perdas de posse, um corte, uma falta cometida e duas sofridas, além do cartão amarelo.

Mesmo com desfalque, Argentina dominou o Brasil

Sem Messi, Scaloni fortaleceu o centro de seu esquema, iniciando a partida com cinco meias, além da presença do móvel Julián Álvarez no ataque. A opção do comandante surtiu efeito, já que a Argentina comandou o setor sem deixar o Brasil respirar, e fez 3 a 1 já na primeira etapa. Na metade final, as alterações mantiveram o ritmo elevado da equipe, e Giuliano Simeone fechou a conta após erro conjunto da defesa.