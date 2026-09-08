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Após lesão, Endrick volta a ser relacionado pelo Real Madrid na Champions

Brasileiro aparece na lista após ficar fora dos quatro primeiros compromissos

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 09:42
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Endrick voltou a ser relacionado pelo Real Madrid e pode fazer sua primeira partida oficial na temporada 2026/27 nesta terça-feira (8), contra a Inter de Milão, pela estreia das equipes na Champions League. Recuperado de uma lesão muscular, o brasileiro aparece na lista de José Mourinho após ficar fora dos quatro primeiros compromissos dos merengues na temporada.

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O atacante treinou com o restante do elenco nos últimos dias e recebeu o aval para retornar. A expectativa, porém, é de que sua utilização seja gradual. Na entrevista coletiva antes da partida, Mourinho afirmou que Endrick tem condições de atuar apenas por alguns minutos contra a equipe italiana.

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– Endrick estará preparado para jogar cinco ou 10 minutos. No domingo, ele treinou pela primeira vez com o grupo e não joga desde Budapeste. Não tem condições para mais, mas tem espaço aberto no banco de reservas e estará lá – afirmou Mourinho.

Mourinho explica posição de Endrick no Real Madrid

Além de projetar um retorno sem pressa, Mourinho também explicou como pretende utilizar Endrick quando o atacante estiver novamente em condições físicas ideais. Segundo o treinador português, o brasileiro será utilizado exclusivamente no setor ofensivo, podendo exercer diferentes funções.

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– Jogará no ataque. Nem como lateral-esquerdo ou zagueiro. Pode jogar pelo lado direito, esquerdo, como um camisa nove ou dez – completou o técnico.

Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada
Endrick em treino do Real Madrid durante a pré-temporada (Foto: Divulgação / Real Madrid)

A última vez que Endrick entrou em campo foi durante a pré-temporada, no amistoso contra o Ferencváros, em Budapeste. O atacante também participou do jogo preparatório diante da Fiorentina, quando marcou um gol, mas o problema muscular o tirou da sequência antes do início oficial da temporada.

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A ausência fez com que o brasileiro não fosse relacionado para os quatro primeiros jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Agora, a recuperação abre a possibilidade de sua estreia oficial em 2026/27 acontecer justamente na Champions League.

Endrick permaneceu no clube para a temporada, mesmo após receber propostas para um novo empréstimo, e assumiu a camisa 9 do Real Madrid. O retorno ocorre em um momento em que o setor ofensivo merengue tem forte concorrência, com opções como Vini Jr, Mbappé, Brahim, Diomande e Carlos Espí.

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Real Madrid recupera jogadores em meio a oito desfalques

Endrick não é a única novidade na lista de relacionados. Tchouaméni e Thiago Pitarch também voltaram a ficar à disposição de Mourinho após avançarem em suas recuperações.

Os retornos ajudam o Real Madrid a lidar com uma extensa lista de ausências para a estreia na Champions League. Militão, Mendy, Rodrygo e Asencio estão lesionados, enquanto Camavinga, Bernardo Silva e Güler cumprem suspensão. Lunin também ficou fora da convocação por causa de uma gripe.

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Com os desfalques, Mourinho voltou a recorrer a jogadores da base para completar o grupo. Os goleiros Sergio Mestre e Javi Navarro, o zagueiro Mario Rivas e o meio-campista Cestero foram chamados para a partida contra a Inter.

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