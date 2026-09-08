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Bola de Ouro: veja os indicados ao Troféu Kopa 2026

Yamal, Cubarsí, Diomande e Bouaddi são os principais nomes

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 10:03
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Lamine Yamal com o taça da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
Lamine Yamal com o taça da Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A France Football divulgou nesta terça-feira (8) os indicados aos prêmios de melhor jovem talento da Bola de Ouro de 2026. Dez jogadores concorrem ao Troféu Kopa, destinado ao destaque masculino da categoria, enquanto cinco atletas foram selecionadas para o prêmio feminino.

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Entre os principais nomes da lista masculina estão Lamine Yamal e Pau Cubarsí, do Barcelona, campeões da Copa do Mundo pela Espanha, além do meio-campista Bouaddi, recém-contratado pelo Manchester City. No feminino, o Barcelona aparece com duas representantes: Vicky López e Clara Serrajordi. A lista também conta com atletas de Chelsea, Real Madrid e Lyon.

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Veja os indicados ao Troféu Kopa de 2026

A disputa masculina reúne dez jogadores de diferentes nacionalidades. Lamine Yamal volta a figurar entre os principais jovens do futebol mundial após mais uma temporada de destaque pelo Barcelona e a conquista da Copa do Mundo com a seleção espanhola.

Pau Cubarsí é outro representante do clube espanhol na relação. Além do título mundial pela Espanha, o defensor recebeu o prêmio de melhor jogador jovem da competição. Já Bouaddi, de 19 anos, aparece entre os indicados após se destacar pelo Lille antes de sua transferência para o Manchester City.

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Lamine Yamal veste a camisa 19 da Espanha
Lamine Yamal é o grande nome da Espanha (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

A lista também conta com Yan Diomande, que passou pelo RB Leipzig antes de chegar ao Real Madrid, além de Zaïre-Emery, do PSG.

Indicados ao Troféu Kopa masculino:

  • Kerim Alajbegović — RB Salzburg/Juventus
  • Ayyoub Bouaddi — Lille/Manchester City
  • Pau Cubarsí — Barcelona
  • Yan Diomande — RB Leipzig/Real Madrid
  • Lennart Karl — Bayern de Munique
  • Éli Junior Kroupi — Bournemouth
  • Lamine Yamal — Barcelona
  • Johan Manzambi — SC Freiburg/Aston Villa
  • Ibrahim Maza — Bayer Leverkusen
  • Warren Zaïre-Emery — PSG

O Troféu Kopa é uma das categorias da premiação organizada pela France Football e reconhece o principal jovem jogador do futebol mundial. O prêmio masculino foi criado em 2018 e, na edição de 2026, volta a reunir atletas que se destacaram tanto em seus clubes quanto no cenário internacional.

Barcelona tem duas representantes na disputa feminina

A premiação também divulgou as cinco indicadas ao prêmio de melhor jovem talento feminino. O Barcelona é o único clube com duas jogadoras na relação, representado por Vicky López e Clara Serrajordi.

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Veerle Buurman, do Chelsea, Felicia Schröder, que passou pelo BK Häcken antes de chegar ao Real Madrid, e Lily Yohannes, do Lyon, completam a lista.

Indicadas ao prêmio de jovem talento feminino:

  • Veerle Buurman — Chelsea
  • Vicky López — Barcelona
  • Felicia Schröder — BK Häcken/Real Madrid
  • Clara Serrajordi — Barcelona
  • Lily Yohannes — Lyon

Os vencedores dos prêmios de jovem talento serão conhecidos durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2026, marcada para o dia 26 de outubro, em Londres.

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