Seleção portuguesa, rivais e Yamal: veja homenagens a Diogo Jota

O mundo do futebol acordou um pouco mais triste nesta quinta-feira (3) com as informações do falecimento de Diogo Jota. O atacante morreu aos 28 anos, vítima de um acidente de carro junto ao seu irmão, André, de 25, que também foi a óbito.

continua após a publicidade

Diogo era jogador do Liverpool e da seleção de Portugal, e gozava de férias em Zamora, na Espanha, após o título da Nations League com a Seleção das Quinas. A seguir, o Lance! reúne homenagens ao português.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Uefa, Premier League e rivais do futebol inglês:

— Todos no Manchester City estão chocados e tristes ao saber da notícia devastadora sobre o falecimento de Diogo Jota. Enviamos nossas sinceras condolências à família, aos amigos e a todos do Liverpool Football Club neste momento difícil. Descanse em paz, Diogo — homenagem do Manchester City a Diogo Jota, acima de imagem do português abraçado com Bernardo Silva.

➡️ Diogo Jota se casou há 11 dias e fez homenagem para a esposa horas antes de morrer

Gigantes do futebol internacional e rivais do futebol português:

Clubes e marcas de Diogo Jota ao longo da carreira:

“O Liverpool está devastado com o falecimento trágico de Diogo Jota. O clube foi informado que o jogador de 28 anos morreu após um acidente de trânsito na Espanha junto ao seu irmão, André. O Liverpool não fará mais comentários nesse momento e solicita que a privacidade da família, amigos e companheiros de Diogo e André e do staff do clube seja respeitada, pois estão tentando recuperar-se de uma perda inimaginável. Continuaremos a estar com eles em grande suporte.”

continua após a publicidade

➡️ Liverpool se manifesta após falecimento de Diogo Jota

➡️ Tragédia para Portugal: morte de Diogo Jota deixa país em choque

Personalidades do esporte e torcedores:

— Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta — escreveu Cristiano Ronaldo, companheiro de Diogo em Portugal.

➡️ ‘Não faz sentido’: Cristiano Ronaldo lamenta morte de Diogo Jota, companheiro em Portugal

➡️ Torcedores do Liverpool prestam homenagens a Diogo Jota em Anfield

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.