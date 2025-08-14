Guia Lance! La Liga: como chegam os clubes para 2025/26

La Liga 2025/26 iniciará na próxima sexta-feira (15), e o Lance! preparou um guia com a situação dos times que irão disputar o principal torneio espanhol. O pontapé inicial será com Girona e Rayo Vallecano se enfrentando no Montivili.

A elite espanhola terá Levante, Elche e Oviedo como novidades, clubes que estavam na segunda divisão do país. Enquanto o trio foi promovido, Leganés, Las Palmas e Real Valladolid foram rebaixados. A temporada do futebol espanhol terá seu encerramento em 24 de maio de 2026, quando serão conhecidos os desfechos da competição.

A partir disso, 20 clubes estarão disputando uma das principais ligas nacionais do mundo. Os três gigantes, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, são os protagonistas, como sempre é de se esperar. Porém, além deles, clubes como Sevilla, Real Sociedad, Betis e Athletic Bilbao podem surpreender.

Barcelona

Atual campeão da La Liga e da Copa do Rei, o Barcelona inicia 2025/26 com Hansi Flick em sua segunda temporada como Blaugrana e aposta na evolução do ótimo trabalho do ano anterior. Dessa forma, o grande objetivo dos Blaugranas era manter o elenco que se desenvolveu bastante em 2024/25. Assim e também diante de restrições financeiras, o mercado culé foi pontual:

Joan García (Goleiro, ex-Espanyol) Roony Bardghji (Atacante, ex-Copenhague) Marcus Rashford (Atacante, ex-Manchester United)

Porém o Barcelona enfrenta novos problemas para registrar jogadores em La Liga. A poucos dias do início do Campeonto Espanhol, os Blaugranas ainda não conseguiram inscrever sete atletas, incluindo os seus três reforços. Além do trio, Joan García, Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort e Bernal não foram inscritos no Campeonato Espanhol e podem perder a primeira rodada, contra o Mallorca, no próximo sábado (16).

Questão decisiva para liberar espaço no âmbito dos registros, as saídas devem ajudar. Até então, Iñigo Martínez, Pau Víctor, Pablo Torre e Álex Valle deixaram o Barça. Mas apenas o primeiro tinha vencimentos mais elevados. Mesmo com o entrave inicia, o principal objetivo do Barcelona na temporada é repetir o sucesso doméstico e entrar forte na Liga dos Campeões.

Provável escalação: Joan García (Ter Stegen); Koundé, Ronald Araujo, Cubarsí e Baldé; De Jong, Pedri e Fermin (Gavi); Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha.

Elenco do Barcelona posa antes do jogo contra o Como, pelo Troféu Joan Gamper (Foto: Divulgação)

Real Madrid

Após terminar 2024/25 sem os principais títulos, o Real Madrid mudou seu comando técnico. Carlo Ancelotti deixou o clube e Xabi Alonso assumiu o comando. A partir disso, iniciou-se quase que uma revolução no elenco blanco, com uma renovação estratégica em curso, investimentos significativos em jovens e saídas de figuras emblemáticas. Até então, foram quatro contratados:

Dean Huijsen (Zagueiro, ex-Bournemouth) Trent Alexander-Arnold (Lateral-direito, ex-Liverpool) Álvaro Carreras (Lateral-esquerdo, ex-Benfica) Franco Mastantuono (Meia, ex-River Plate)

Apesar de superar R$ 1 bilhão em gastos na janela, um grande reforço para Xabi Alonso veio das categorias de base do clube. Gonzalo García foi bastante utilizado no Mundial de Clubes e se sagrou artilheiro do torneio.

Na contramão, Luka Modric deixou o Real Madrid após 13 anos e se transferiu para o Milan. Outros dois atletas a saírem foram Lucas Vázquez e Jesús Vallejo. Rodrygo pode ser o próximo, já que perdeu lugar na equipe titular e atrai grandes interessados no continente europeu. A principal aspiração merengue na temporada é conquistar La Liga e, lógico, a Liga dos Campeões. Para isso, os Blancos contam principalmente com a dupla Vinicius Junior e Kylian Mbappé.

Provável escalação: Courtois; Arnold (Carvajal), Huijsen, Rüdiger e Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Mbappé e Vinicius.

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid inicia a temporada 2025/26 com uma renovação significativa em seu elenco, o que promete trazer mais fôlego durante o ano mas que freia, por enquanto, grandes aspirações imediatas. Diante dos pedidos de Diego Simeone, os Colchoneros investiuram mais de R$ 1 bilhão em sete novas contratações:

Dávid Hancko (Zagueiro, ex-Feyenoord) Marc Pubill (Lateral-direito, ex-Almeria) Matteo Ruggeri (Lateral-esquerdo, ex-Atalanta) Johnny Cardoso (Meio-campista, ex-Betis) Álex Baena (Meio-campista, ex-Villarreal) Thiago Almada (Meia, ex-Lyon) Raspadori (Atacante, ex-Napoli)

Em relação às saídas, três jogadores deixaram o clube com o fim de seus contratos: Reinildo Mandava, Axel Witsel, Saul e César Azpilicueta. Samuel Lino foi vendido ao Flamengo, Rodrigo De Paul ao Inter Miami e Ángel Correa ao Tigres. Com um elenco mais jovem e competitivo, o Atlético busca surpreender, de certa forma, e conquistar La Liga, além de voltar à fases agudas da Liga dos Campeões.

Provável escalação: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko e Ruggeri; Gallagher (Koke) e Barrios; Baena (Simeone), Griezmann e Almada; Julian.

Athletic Bilbao

O Athletic Bilbao chega à temporada 2025/26 de La Liga após boa campanha, sob o comando de Ernesto Valverde, e a conquista de uma vaga na Champions League. Agora o foco é reforçar a defesa. Porém, existe uma particularidade no mercado do Bilbao: o clube mantém sua política de contratar apenas atletas nascidos ou formados no País Basco. Entre as contratações, destaca-se a chegada de Jesús Areso (ex-Osasuna) e o meia Robert Navarro. Além disso, o clube basco está próximo de repatriar o zagueiro Aymeric Laporte, do Al-Nassr. Um movimento de peso diante do retorno para a principal competição europeia.

Villarreal

Mais um classificado para a próxima Liga dos Campeões, o Villarreal chega para a nova temporada com aspirações similares à 2024/25. Diante disso, sob o comando de Marcelino, o clube trabalhou intensamente para reforçar a defesa. Acertou o jovem zagueiro Rafa Marín, o volante Thomas Partey e o meia Alberto Moleiro, ex-Las Palmas. Em contrapartida, saíram alguns nomes importantes: Álex Baena rumou ao Atlético de Madrid e o atacante Thierno Barry foi para o Everton.

Betis

Vice-campeão da Conference League, o Real Betis chega à temporada 2025/26 com a ambição de voltar a disputar a Champions League. Em 2024/25, bateu na trave após terminar em sexto lugar em La Liga. Ainda com Manuel Pellegrini no comando, o clube reforçou o elenco com oito novidades, incluindo o goleiro Álvaro Valles, o experiente Pau López, o lateral Junior Firpo, o promissor Rodrigo Riquelme e o meia Nelson Deossa. Já as saídas mais marcantes envolvem Johnny Cardoso, que se transferiu para o Atlético de Madrid, e William Carvalho. Porém, o Betis segue ativo no mercado, tentando os retornos de Antony e Dani Ceballos.

Celta de Vigo

O Celta inicia 2025/26 embalado após conquistar o sétimo lugar na última temporada de La Liga e garantir vaga na Liga Europa sob o comando de Claudio Giráldez. No mercado, o clube foi pontual: contratou o goleiro Ionuț Radu, ex-Venezia, conseguiu o empréstimo de Bryan Zaragoza e trouxe o atacante Ferran Jutglà, formado no Barcelona. Em contrapartida, houveram saídas importantes, como o goleiro Vicente Guaita e o lateral-direito Javier Manquillo.

Rayo Vallecano

Após campanha histórica em 2024/25, conquistando uma vaga em competição europeia após 24 anos, o Rayo Vallecano se prepara para La Liga e Conference League nesta temporada. Com isso, o foco foi manter a espinha dorsal da equipe que conquistou o feito: renovou com Álvaro García, Nteka, Balliu e Batalla, além de manter Íñigo Pérez no comando. No mercado, o Rayo foi pontual: fechou com o goleiro Augusto Batalla, com o zagueiro Luiz Felipe, o meio-campita Gerard Gumbau, além do promissor lateral Jozhua Vertrouwd. Enquanto isso, Raúl de Tomás, Aridane, Joni Montiel e Sergi Guardiola deixaram o clube.

Osasuna

O Osasuna chega à temporada 2025/26 com importante mudança no comando técnico: Vicente Moreno foi substituído pelo italiano Alessio Lisci. O objetivo é brigar efetivamente por vaga em competições europeias. No mercado, o clube reforçou a lateral direita com Valentín Rosier e também contratou Víctor Muñoz, formado no Real Madrid. A saída mais notável foi do capitão Jesús Areso, que acertou com o Athletic Bilbao.

Mallorca

O Mallorca inicia a nova temporada com o comando técnico de Jagoba Arrasate, que manteve o clube entre os dez melhores da La Liga em 2024/25. No mercado, o clube apostou no promissor meio-campista Pablo Torre, criado no Barcelona, além de assegurar a chegada do goleiro Lucas Bergström, ex-Chelsea. Em contrapartida, o clube abriu espaço com uma saída importante do goleiro Dominik Greif. As movimentações demonstram a necessidade de equilibrar as finanças diante do fair play financeiro de La Liga.

Real Sociedad

O Real Sociedad inicia a temporada 2025/26 em um momento de transição, sob novo comando técnico. Sergio Francisco substituiu Imanol Alguacil. Porém, o novo treinador enfrentará dificuldades diante da saída de peso de Martín Zubimendi, vendido ao Arsenal. No mercado, o clube contratou o zagueiro Caleta-Car e o atacante português Gonçalo Guedes. Diante disso, a Real busca retornar ao cenário europeu e garantir vaga, ao menos, na Liga Europa.

Valencia

O Valencia inicia 2025/26 com planejamento esportivo renovado após escapar do rebaixamento e escolher Carlos Corberán como novo treinador. No mercado, o clube concretizou seis contratações, entre elas o meio-campista Filip Ugrinić, o zagueiro José Copete, além de Dani Raba e Arnaut Danjuma. Na contramão, o clube espanhol vendeu jogadores importantes, como Cristhian Mosquera e Yarek Gąsiorowski, ambos por cifras expressivas. Com recursos das vendas em questão, o Valencia conseguiu margem para investir e o objetivo está claro: voltar, enfim, a disputar vagas em competições europeias.

Getafe

O Getafe inicia a temporada 2025/26 com renovação em massa do elenco sob o comando de José Bordalás, após uma campanha de recuperação que garantiu a permanência em La Liga. Saíram jogadores importantes como o zagueiro Omar Alderete, vendido ao Sunderland. Para reforçar o elenco, o clube contratou nomes como o atacante Juanmi, em definitivo, os laterais Davinchi e Kiko Femenía, além do meio-campista Yvan Neyou. A prioridade, neste momento, é manter o atacante Christantus Uche.

Espanyol

O Espanyol inicia La Liga sob o comando de Manolo González, buscando maior estabilidade na competição após uma temporada de recuperação em 2024/25. O clube catalão se reforçou com o goleiro Dmitrović, o zagueiro Miguel Rubio, o lateral José Salinas, o meia Ramón Terrats, além do atacante experiente Kike García. Além disso, o Espanyol precisou lidar com a saída impactante do ídolo e melhor goleiro do último Campeonato Espanhol, Joan García, vendido ao rival Barcelona.

Alavés

O Alavés inicia 2025/26 sob o comando de Eduardo Coudet, projetando um time mais consolidado após garantir a permanência em La Liga. O clube apostou em contratações estratégicas, como o meio-campista Pablo Ibáñez, o defensor Jonny Otto e o goleiro Raúl Fernández. Já deixaram o clube nomes como Joaquín Panichelli, Santiago Mouriño e Kike García.

Girona

O Girona inicia a temporada 2025/26 com o objetivo de consolidar sua posição na elite espanhola e, ns melhor das hipóteses, buscar uma classificação para competições europeias. Sob o comando do técnico Míchel Sánchez, o clube priorizou reforços estratégicos, incluindo os zagueiros Vítor Reis e Axel Witsel, além do francês Thomas Lemar. Em termos de saídas, o Girona se prepara para negociar o defensor Miguel Gutiérrez com o Napoli.

Sevilla

O Sevilla inicia a temporada 2025/26 com o objetivo de se consolidar como postulante a competições europeias dentro de La Liga, já que nos últimos anos conviveu com desempenhos aquém, incluindo um aluta contra o rebaixamento em 2024/25. Sob o comando de Matías Almeyda, o clube realizou algumas movimentações no mercado de transferências. Entre as contratações destacam-se o chileno Gabriel Suazo, o atacante nigeriano Akor Adams, espanhol Alfon González e de Rubén Vargas. Em relação às saídas, o Sevilla se prepara para negociar o zagueiro francês Loïc Badé.

Levante

Retornando para a elite espanhola, o Levante chega a 2025/26 com o objetivo de se estabilizar em La Liga. Sob o comando do técnico Julián Calero, o clube realizou diversas movimentações no mercado de transferências, como acontece em ascensões de divisão. Entre as contratações, destacam-se os defensores Alan Matturro e Jeremy Toljan, o meio-campista hondurenho Kervin Arriaga e o atacante francês Goduine Koyalipou.

Elche

Outro retorno importante à La Liga, o Elche iniciará a temporada 2025/26 com o objetivo de resistir contra a ameaça do rebaixamento. Com Eder Sarabia no comando, o clube precisou ir ao mercado. Entre as contratações, destacam-se Federico Redondo, contratado junto ao Inter de Miami, o defensor francês Leo Petrot, do Troyes e o atacante espanhol Javi Rodríguez, emprestado pelo Real Madrid.

Oviedo

Depois de ficar longe da primeira divisão espanhola por 24 anos, o Oviedo está de volta à elite nacional. Dessa forma, o Real Oviedo chega a temporada 2025/26 comandado pelo técnico Veljko Paunović e tendo a permanência como principal objetivo. No mercado, o clube acertou as contratações do meia inglês Ovie Ejaria, o atacante venezuelano Salomón Rondón e o sérvio Luka Ilić. Com um elenco renovado e a experiência de Santi Cazorla, que renovou contrato até junho 2026, o Oviedo pode surpreeender.

