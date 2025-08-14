menu hamburguer
AO VIVO COM IMAGENS: assista a Shakhtar Donetsk x Panathinaikos pela Europa League

Confira todas as informações sobre o duelo válido pela terceira rodada eliminatória do torneio continental

shakhtar panathinaikos onde assistir
imagem cameraShakhtar Donetsk x Panathinaikos: terceira rodada das eliminatórias da Europa League (Foto: Arte/Lance!)
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/08/2025
Dia 14/08/2025
14:35
Assista a Shakhtar Donetsk x Panathinaikos com imagens abaixo 📺

Shakhtar Donetsk e Panathinaikos terão os caminhos cruzados nesta quinta-feira (14), em jogo de volta da terceira rodada das eliminatórias da Europa League. A partida acontece às 15h (de Brasília), no estádio Henryk Reyman, em Cracóvia (POL). O confronto terá transmissão do Lance!, através do nosso canal no YouTube.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sem repetir o desempenho brilhante que seus jogadores brasileiros vinham apresentando nas últimas partidas da competição, o Shakhtar Donetsk ficou no empate por 0 a 0 diante do Panathinaikos, fora de casa, no confronto de ida dos playoffs da competição. Apesar de atuar fora da Ucrânia devido ao atual contexto do país, a equipe comandada por Arda Turan buscará fazer valer o mando de campo na partida de volta para garantir a classificação à fase de grupos da Europa League. Por outro lado, o Panathinaikos tentará reverter a igualdade inicial longe de seus domínios, após não conseguir aproveitar a oportunidade de abrir vantagem jogando em casa.

Tudo sobre o jogo entre Shakhtar Donetsk e Panathinaikos (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Shakhtar Donetsk e Panathinaikos
Jogo de volta — 3ª rodada eliminatória — Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 14 de agosto de 2025, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Henryk Reyman, em Cracóvia (POL)
👁️ Onde assistir: YouTube do Lance!
🕴️ Arbitragem: Daniel Siebert-ALE (árbitro); Jan Seidel-ALE e Rafael Foltyn-ALE (auxiliares); Timo Gerach-ALE (quarto árbitro)
📺 VAR: Christian Dingert-ALE e Johann Pfeifer-ALE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)
Dmytro Riznyk, Vinícius Tobías, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon Gomes, Oleh Ocheretko, Pedrinho Martins, Georgiy Sudakov, Alisson Santana, Kauã Elias.

❌ Desfalques: Kevin, Dmytro Kryskiv, Danylo Udod e Lassina Traoré (lesionados).
❓ Dúvida: Eguinaldo (lesão na panturrilha).

🟢⚪ Panathinaikos (Técnico: Rui Vitória)
Bartłomiej Drągowski, Giannis Kotsiras, Ahmed Touba, Erik Palmer-Brown, Giorgos Kyriakopoulos, Tetê, Pedro Chirivella, Nemanja Maksimović, Facundo Pellistri, Karol Świderski, Filip Đuričić.

❓ Dúvida: Anastasios Bakasetas (lesionado).

Escalação do Shakhtar Donetsk para o jogo contra o Panathinaikos (Foto: Reprodução/Shakhtar)
Escalação do Shakhtar Donetsk no jogo de ida contra o Panathinaikos, pela Europa League (Foto: Reprodução/Shakhtar)

