Guia Lance! Premier League: como chegam os clubes para 2025/26

A Premier League 2025/26 iniciará na próxima sexta-feira (15), e o Lance! preparou um guia com a situação dos times que irão disputar o principal torneio inglês. O atual campeão, Liverpool, receberá o Bournemouth, em Anfield, nesta sexta-feira e dará o pontapé inicial da temporada.

A elite inglesa terá o retorno de três clubes tradicionais, que estavam na Championship: o Burnley, o Leeds United e o Sunderland, que amargava oito anos longe da primeira divisão. Enquanto a trinca foi promovida, Southampton, Ipswich e Leicester foram rebaixados. A temporada do futebol inglês terá seu encerramento em 24 de maio de 2026, quando serão conhecidos os desfechos da competição.

Diante disso, 20 clubes estarão disputando a maior liga nacional do mundo do futebol a partir do próximo fim de semana. Os seis gigantes, como sempre, atraem grande atenção. Mas, além deles, outras equipes podem surpreender, a exemplo de Newcastle, Nottingham Forest e Aston Villa nas últimas temporadas.

Como chegam os times que irão disputar a Premier League 2025/26

Liverpool

Atual campeão inglês, o Liverpool confia na continuidade do ótimo trabalho de Arne Slot para buscar o bicampeonato, mesmo com uma perda importante. Os Reds precisaram se despedir de Trent Alexander-Arnold, que rumou ao Real Madrid. Darwin Nuñez e Luis Díaz também deixaram o clube. Uma situação bastante sensível para o clube de Anfield, neste verão, foi o falecimento de Diogo Jota, que certamente será uma força a mais para o elenco nesta temporada. Neste sentido, o Liverpool foi ao mercado e fizeram cinco contratações até o momento:

Mamardashvili (Goleiro, ex-Valencia) Jeremie Frimpong (Lateral-direito, ex-Leverkusen) Milos Kerkez (Lateral-esquerdo, ex-Bournemouth) Florian Wirtz (Meia, ex-Leverkusen) Hugo Ekitike (Atacante, ex-Frankfurt)

Além destes, Arne Slot ainda não encerrou os pedidos. O clube está em negociações com Alexander Isak, estrela do Newcastle e vice-artilheiro da última Premier League, e tem interesse na contratação do zagueiro Marc Guéhi, do Crystal Palace. Dessa forma, o treinador dos Reds conseguiria encorpar ainda mais seu elenco e quase que revolucionar o ataque.

Para além dos movimentos de mercado, o desempenho das lideranças técnicas do Liverpool são extremamente importante para o sucesso em 2025/26. Alisson, Van Dijk, Alexis Mac Allister e Mohamed Salah formaram a espinha dorsal do time campeão inglês no último ano e seguem como homens de confiança de Arne Slot, apesar de perder o primeiro título em disputa da nova temporada para o Crystal Palace: a Supercopa da Inglaterra. Mesmo assim, a intenção é buscar o título nacional mais uma vez.

Provável escalação: Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister e Wirtz; Salah e Ekitike.

Liverpool foi o campeão da Premier League na temporada 2025/26. (Foto: Reprodução/X/@LFC)

Arsenal

Vice-campeão inglês em 2025/26, o Arsenal segue para a sexta temporada de Mikel Arteta no comando da equipe e a evolução é clara. Além dos 74 pontos na última Premier League, os Gunners foram até as semifinais da Liga dos Campeões. Para seguir em ascensão, os londrinos contrataram seis reforços:

Kepa (Goleiro, ex-Chelsea) Cristhian Mosquera (Zagueiro, ex-Valencia) Christian Norgaard (Meio-campista, ex-Brentford) Martín Zubimendi (Meio-campista, ex-Real Sociedad) Noni Madueke (Atacante, ex-Chelsea) Viktor Gyokeres (Atacante, ex-Sporting)

Entre as movimentações, chamam atenção Zubimendi, que deverá ser o substituto de Partey, e Gyokeres, centroavante que Arteta estava a procura há algum tempo. O sueco é o grande reforço dos Gunners, já que marcou expressivos 54 gols em 52 partidas pelo Sporting na temporada passada, com uma taxa de conversão de finalizações em 27,3%, superior a Salah, Haaland e Isak, por exemplo.

Além das duas principais peças, os demais reforços serão importantes para trazer maior profundidade ao elenco de Arteta, que sofreu, em determinado momento, com lesões de vários jogadores. Podendo considerar este como um dos motivos para não acompanhar o Liverpool até o fim na disputa pela última Premier League, o Arsenal parece corrigir a rota.

Provável escalação: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi e Rice; Saka, Odegaard e Martinelli (Madueke); Gyokeres.

Manchester City

É perceptível que o mercado inglês está em pleno movimento e o Manchester City não foge disso. As saídas de Kevin De Bruyne, Jack Grealish e, possivelmente, de Éderson, forçam Pep Guardiola a explorar opções fora do contexto interno. Assim, os Citizens contraram seis novos jogadores até então:

James Trafford (Goleiro, ex-Burnley) Rayan Ait-Nouri (Lateral-esquerdo, ex-Wolverhampton) Sverre Nypan (Meio-campista, ex-Rosenborg) Tijjani Reijnders (Meio-campista, ex-Milan) Claudio Echeverri (Meia, ex-River Plate) Rayan Cherki (Meia, ex-Lyon)

Além destes, mais um goleiro pode chegar ao lado azul de Manchester, com negociações com Donarrumma, do PSG, em curso. Apesar de sempre pregar a vontade de trabalhar com elencos mais curtos, porém disponíveis, Pep Guardiola parece ter se rendido à necessidade de trazer maior profundidade diante do calendário inglês. Dessa forma, a expectativa é que o City trabalhe com cerca de 27 jogadores e isso diz muito sobre a intenção da direção e de seu treinador: brigar em todas as frentes.

Provável escalação: Éderson (?); Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e Ait-Nouri; Rodri, Reijnders e Bernardo; Cherki, Haaland e Foden (Doku).

Chelsea

Atual campeão do Mundial de Clubes e da Conference League, o Chelsea chega para a temporada 2025/26 com a moral e ambição elevadas. Enzo Maresca precisou se concentrar em saídas antes de contratar de fato. Assim, deixararm os Blues: Sancho, Broja, Ugochukwu, Marc Guiu, Dewsbury-Hall, Kendry Páez, João Félix, Noni Madueke e outros ainda devem sair. Como é de costume na gestão Todd Boehly, os azuis de Londres se reforçaram:

Jorrel Hato (Zagueiro, ex-Ajax)

Dario Essugo (Meio-campista, ex-Sporting)

Jamie Gittens (Atacante, ex-Borussia Dortmund)

Liam Delap (Atacante, ex-Ipswich)

João Pedro (Atacante, ex-Brighton)

Além do quinteto, Estêvão e Andrey Santos foram incorporados ao elenco principal e devem ter papéis importantes sob a gestão de minutos de Enzo Maresca. Uma característica coletiva que chama atenção é a experiência adquirida por um time tão jovem, com lideranças como Enzo Fernández (24 anos), Moisés Caicedo (23) e Cole Palmer (23). Portanto, é possível afirmar que o Chelsea deixou de ser uma equipe para o médio/longo prazo e se tornou realidade.

Provável escalação: Sanchez; Reece-James (Malo Gusto), Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto, João Pedro e Gittens (Estêvão).

Newcastle

O Newcastle é novamente um clube de grande relevância no futebol inglês. Classificados para a Liga dos Campeões, os Magpies estão ativos no mercado, mas precisam lidar com a possível perda de sua estrela: Alexander Isak. O atacante está na mira do Liverpool e dificilmente ficará para a temporada que se inicia. Dessa forma, a lista de contratações de Eddie Howe deve se estender para além dos três reforços já oficializados:

Aaron Ramsdale (Goleiro, ex-Southampton) Malick Thiaw (Zagueiro, ex-Milan) Elanga (Atacante, ex-Nottingham Forest)

Ao que tudo indica, o Newcastle está em vias de anunciar mais um contratado: Jacob Ramsey, meia do Aston Villa. Além do inglês, os Magpies estão mirando o mercado de centroavantes, já que vivem a iminência de perder Isak. Dessa forma, os nomes mais fortes foram os de Samu Omorodion e Benjamin Sesko, mas em ambas as oportunidades o Newcastle falhou. Nicolas Jackson é um que pode voltar a pauta, já que busca uma saída do Chelsea. O que está claro é objetivo para 2025/26: continuar a curva de crescimento dos últimos anos.

Manchester United

Enfrentando anos consecutivos de calvário, inclusive o último com a terrível 15ª posição na Premier League, o Manchester United aposta em uma montagem de elenco mais estruturada e alinhada ao que pensa Ruben Amorim. O treinador português iniciará uma temporada pelos Red Devils pela primeira vez e teve papel importante nas tomadas de decisão de mercado.

Enquanto Lindelof, Eriksen e Rashford já deixaram o clube, Antony, Garnacho, Malacia e Sancho devem ser os próximos. O movimento visa liberar espaço em caixa para novas contratações, mesmo que alguns nomes pesados já tenham sido anunciados:

Diego Leon (Lateral-esquerdo, ex-Cerro Porteño) Matheus Cunha (Meia, ex-Wolverhampton) Bryan Mbeumo (Atacante, ex-Brentford) Benjamin Sesko (Atacante, ex-RB Leipzig)

Pela movimentação do United, é possível interpretar que Ruben Amorim focou em renovar seu setor ofensivo, adicionando três jogadores com status e desempenhos recentes de titulares. Rumores ainda indicam que os Red Devils procuram um meio-campista defensivo e o nome de Carlos Baleba está em pauta. Com novo fôlego, espera-se um Manchester United mais fortalecido e competitivo para 2025/26.

Provável escalação: Onana; Mazraoui (Yoro), De Ligt e Maguire (Lisandro); Amad, Bruno, Casemiro (Ugarte) e Dorgu; Mbeumo, Sesko e Cunha.

Tottenham

Campeão da Liga Europa, o Tottenham chegou para a temporada 2025/26 em alta. Porém, o rpimeiro título em disputa foi "um balde de água fria". Pela Supercopa da Europa, os Spurs venciam o PSG por 2 a 0, mas cederam o empate nos acréscimos e perderam na disputa de pênaltis. Além disso, o elenco teve a perda de James Maddison, que lesionou gravemente o joelho na pré-temporada e deve de fora por, pelo menos, seis meses.

Mesmo assim, existe otimismo e motivação no norte de Londres. Thomas Frank, treinador com destaque no Brentford, substituiu Ange Postecoglu no comando da equipe começou a colocar suas ideias em prática. Em relação a saídas, a de Son para a MLS teve grande impacto. Já as contratações foram mais arrojadas:

Takai (Zagueiro, ex-Kawasaki Frontale)

Luka Vuskovic (Zagueiro, ex-Hajduk Split)

João Palhinha (Meio-campista, ex-Bayern)

Mohamed Kudus (Meia, ex-West Ham)

Além do quarteto, existem negociações por Eze, meia do Crystal Palace, e o brasileiro Savinho, do Manchester City. Dessa forma, os Spurs buscam maior estabilidade nesta Premier League e voltar a disputar posições agudas na parte de cima da tabela.

Provável escalação: Vicario; Porro, Danso, Romero, Van De Ven e Udogie; Palhinha e Bentancur; Kulusevski, Solanke (Richarlison) e Kudus.

Aston Villa

Após mais uma boa temporada sob comando de Unai Emery, chegando às quartas de final da Liga dos Campeões e o sexto lugar na Premier League, o Aston Villa inicia 2025/26 com ritmo contido no mercado. Foram apenas três contratações confirmadas até o momento: o goleiro Bizot, o jovem zagueiro Yasin Özcan e os atacantes Redmond e Evann Guessand. Ao mesmo tempo, os Villans devem perder Jacob Ramsey para o Newcastle, o que deve auxiliar na busca por mais reforços.

As expectativas seguem otimistas e focam principalmente em uma vaga direta para a Liga dos Campeões via Premier League ou até a disputa do título na Liga Europa, competição que Emery tem vasta experiência e quatro conquistas, por Sevilla e Villarreal.

Nottingham Forest

Após uma surpreendente campanha em 2024/25, terminando em sétimo lugar na Premier League e garantindo vaga na Liga Europa pela primeira vez em quase 30 anos (beneficiado pela desclassificação do Crystal Palace), o Nottingham Forest inicia a nova temporada com ainda mais otimismo sob o comando de Nuno Espírito Santo. No mercado de verão, o Forest investiu em reforços promissores: Igor Jesus e Jair Cunha (ambos do Botafogo), além do atacante suíço Dan Ndoye, do Bologna. Ndoye, por sinal, chega para suprir a venda de Anthony Elanga para o Newcastle. Em relação às saídas, nomes como Danilo, Omobamidele, Ramón Sosa e Matt Turner deixaram o clube.

Pensando em expectativas, mesmo que uma competição europa possa motivar ainda mais a direção e o elenco, a administração das duas competições, além das copas nacionais, serão de extrema importância para entender até onde o Forest pode ir.

Brighton

O Brighton chega a temporada 2025/26 motivado pela boa campanha anterior: o oitavo lugar em 2024/25, resultado que igualou o melhor rendimento recente da era Hürzeler. A atuação no mercado repete o padrão de sucesso dos últimos anos. O clube investiu em talentos emergentes e reforçou a defesa, com contratações como Diego Coppola, Olivier Boscagli e Maxim De Cuyper, além de fechar com o jovem atacante grego Charalampos Kostoulas. Tommy Watson e Yoon Do-young foram outras adições para trazer profundidade ao elenco.

Na contramão, pilares como João Pedro, Pervis Estupiñán e Simon Adingra deixaram o clube, gerando receita significativa e permitindo reinvestimentos estratégicos, como de costume. Sob o comando de Fabian Hürzeler (treinador mais jovem da Premier League), o objetivo é claro: lutar novamente por vaga europeia e desenvolver os talentos contratados para retroalimentar o ciclo de mercado criado no Brighton.

Bournemouth

Após a melhor temporada da era Iraola, alcançando os 56 pontos e um histórico nono lugar na Premier League, o Bournemouth enfrenta mudanças profundas no elenco, especialmente na defesa, com as saídas de Dean Huijsen, Milos Kerkez e Illia Zabarnyi, que juntos renderam mais de R$ 1 bilhão ao clube nesta janela. Para suprir essas perdas, chegaram reforços como o jovem lateral-esquerdo Adrien Truffert (ex-Rennes) e o zagueiro Bafodé Diakité (ex-Lille), que se tornou a segunda contratação mais cara da história do Bounemouth.

As expectativas são de manter o time no meio da tabela ou, na melhor das hipóteses, repetir um top 10, especialmente se o ataque liderado pela dupla Evanilson e Antoine Semenyo seguir em forma.

Brentford

Após uma sólida décima colocação em 2024/25 sob o comando de Thomas Frank, o Brentford inicia uma nova era com Keith Andrews, ex-treinador de bolas paradas e sem experiência anterior como treinador. No mercado, os Bees investiram aproximadamente R$ 337 milhões para reforçar o elenco, contratando nomes como o goleiro Kelleher (Liverpool), o lateral-direito Kayode (Fiorentina), o jovem meio-campista Antoni Milambo (Feyenoord), o veterano Jordan Henderson (Ajax) e o atacante promissor Romelle Donovan (Birmingham City).

Em contrapartida, pilares deixaram o clube. Bryan Mbeumo fechou com o Manchester United o capitão Christian Nørgaard foi para o Arsenal e o goleiro Mark Flekken para o Bayer Leverkusen. Isso sem contar o futuro incerto Yoane Wissa, que deseja deixar o Brentford e acertar com o Newcastle. Com tantas mudanças, as expectativas devem mais cautelosas, buscando evitar uma briga contra o rebaixamento.

Fulham

O Fulham chega para temporada 2025/26 pregando por cautela. Após alcançar a melhor campanha de sua história na Premier League, o clube segue sob o comando do português Marco Silva, que foi citado em várias equipes no verão europeu. O único reforço até o momento é o experiente goleiro Benjamin Lecomte. Porém, dois jogares trazem otimismo quanto às suas projeções: Joshua King e Emile Smith Rowe, mesmo que tenha decepcionado em seu primeiro ano fora do Arsenal. A expectativa deverá ser buscar o meio de tabela novamente.

Crystal Palace

Após uma histórica conquista da FA Cup, o Crystal Palace chega à nova temporada com ambições otimistas. No entanto, o clube enfrenta incertezas sérias: a participação na Liga Europa está suspensa diante de sanções da UEFA relacionadas à propriedade cruzada do Eagle Football, o técnico Oliver Glasner ainda não renovou contrato e pilares como Eberechi Eze e Marc Guehi podem deixar o Palace. Em termos do mercado, o goleiro Walter Benítez e o lateral-esquerdo Borna Sosa foram contratados. Com a instabilidade fora de campo, o Crystal Palace deve focar em não sofrer grandes sustos na Premier League.

Everton

O Everton enfim iniciará uma temporada com projeções otimistas novamente com renovado otimismo. David Moyes, que chegou aos Toffes em janeiro, evitou o rebaixamento e conseguiu fazer o clube terminar na 13ª posição em 2024/25. Com a continuidade do treinador e a mudança para o novo estádio, o moderno Hill Dickinson Stadium, novas aspirações surgem. No mercado, o clube reforçou o elenco com nomes como Thierno Barry, Kiernan Dewsbury-Hall e Jack Grealish até então. O próximo alvo é o atacante Artem Dovbyk, o que simboliza a ambição dos Toffes de fugir do estigma de lutar sempre na parte de baixo da tabela.

West Ham

Depois de uma temporada abaixo do esperado, finalizando em 14ª lugar na Premier League, o West Ham inicia 2025/26 apostando na continuidade do trabalho de Graham Potter, que assumiu em janeiro deste ano. Mesmo sob pressão, o clube foi modesto no mercado, contratando o jovem lateral-esquerdo Malick Diouf, o lateral-direito Walker-Peters, o centroavante experiente Callum Wilson e o Mads Hermansen. Em paralelo, saíram jogadores estabelecidos nos Hammers, como Michail Antonio, Coufal, Cresswell e Fabianski. Mohammed Kudus foi a grande venda da janela do West Ham, fechando com o Tottenham.

Com uma janela frustrante até o momento e a dificuldade de Graham Potter em estabelecer seu jogo na última temporada, os Hammers estão cercados de desconfiança, mesmo com o alívio pela absolvição de Lucas Paquetá.

Wolverhampton

O Wolverhampton inicia a temporada 2025/26 com um cenário de incerteza após uma campanha marcada por dificuldades em 2024/25. Vítor Pereira assumiu o clube em dezembro de 2024 com a missão de evitar o rebaixamento. E conseguiu, terminando a Premier League em 16º e potencializando alguns jogadores. Porém, neste mercado, as saídas são significativas. Matheus Cunha, Rayan Aït-Nouri e Pablo Sarabia deixaram os Wolves. Para tentar suprir essas perdas, chegaram o atacante Strand Larsen, o meia Fer López, o lateral-esquerdo Wolfe Moller e Jhon Arias, que foi um dos craques do Mundial de Clubes pelo Fluminense. Por essa dificuldade de reposição, o Wolverhampton ainda é apontado como candidato ao rebaixamento.

Leeds United

O Leeds United está de volta à Premier League para a temporada 2025/26 e o objetivo é se consolidar na elite inglesa após o título da Championship. Sob o comando de Daniel Farke, o clube reforçou significativamente o elenco. Entre as principais contratações estão o atacante Lukas Nmecha (ex-Wolfsburg), os meio-campistas Sean Longstaff (ex-Newcastle) e Anton Stach (ex-Hoffenheim), os zagueiros Jaka Bijol (ex-Udinese) e Sebastiaan Bornauw (ex-Wolfsburg), o lateral-esquerdo Gabriel Gudmundsson (ex-Lille) e o goleiro Lucas Perri (ex-Lyon). Em contrapartida, saíram jogadores como Rasmus Kristensen e Junior Firpo.

Burnley

O Burnley retorna à Premier League para a temporada 2025/26 com o objetivo de estabelecer uma presença estável na elite do futebol inglês, após alternar entre a primeira divisão e a Championship nos últimos anos. No mercado, o treinador Scott Parker perdeu peças-chave da defesa, como Egan-Riley e James Trafford, que se transferiram para o Olympique de Marselha e o Manchester City, respectivamente. Para suprir as saídas, chegaram o goleiro Max Weib, Kyle Walker e Axel Tuanzebe. Além disso, o clube contratou o meio-campista Lesley Ugochukwu e o atacante Armando Broja, ambos do Chelsea, além do goleiro Dúbravka.

Sunderland

Após oito anos, o Sunderland enfim voltou para a Premier League e quer se firmar na elite. Sob o comando do técnico Regis Le Bris, o clube se reforçou significativamente no mercado de transferências, investindo mais de R$ 1 bilhão. Entre as principais contratações estão os atacantea Simon Adingra e Marc Guiu, os meio-campistas Grait Xhaka, Habib Diarra e Enzo Le Fée, o lateral-esquerdo Reinildo e o defensor Omar Alderete.

