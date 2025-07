Liverpool anuncia saída de brasileiro após três temporadas

O Liverpool anunciou, nesta quarta-feira (2), que Cláudio Taffarel não é mais o preparador de goleiros do clube. Campeão do tetracampeonato Mundial pelo Brasil, o ex-arqueiro ocupava o cargo desde 2021. Além do brasileiro, o alemão Fabian Otte também deixa o departamento de goleiros. A decisão faz parte da reestruturação da comissão técnica liderada por Arne Slot, novo treinador dos Reds.

Taffarel foi contratado a pedido de Jürgen Klopp com a missão de implementar uma filosofia específica de preparação de goleiros no clube. Durante sua passagem, trabalhou diretamente com Alisson Becker, titular da Seleção Brasileira e um dos principais nomes da posição no futebol mundial. Além de sua atuação em Liverpool, Taffarel conciliava a função com o cargo de preparador de goleiros da Seleção Brasileira - que continuará exercendo sob o comando de Carlo Ancelotti.

Taffarel continuará na Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

No período em Anfield, o brasileiro integrou a comissão técnica nas conquistas da Copa da Liga Inglesa (2021/22 e 2023/24), da Copa da Inglaterra (2021/22) e da Premier League (2024/25).

Substituto de Taffarel no Liverpool já está definido

Para o lugar de Taffarel, o Liverpool anunciou o retorno de Xavi Valero. O espanhol, que trabalhou no clube entre 2007 e 2010, chega após sete temporadas no West Ham. Além da mudança no departamento de goleiros, o clube confirmou também a chegada de Giovanni van Bronckhorst como auxiliar técnico de Slot

Taffarel, que soma mais de 100 jogos pela Seleção Brasileira e participou de três Copas do Mundo, se despediu do clube com uma mensagem de agradecimento nas redes sociais. “Esses anos ficarão para sempre no meu coração”, escreveu.

