Jornal avalia otimismo dos torcedores para a Premier League; veja resultado surpreendente
Quadro analisa níveis entre as torcidas dos clubes em relação à temporada 2025/26
Após a abertura oficial da temporada com a Supercopa da Inglaterra, a Premier League tem início nesta sexta-feira (15), para a alegria dos fãs de futebol internacional ao redor do mundo. Contudo, nem todas as torcidas inglesas encaram o retorno com entusiasmo, refletindo o pouco otimismo em relação à nova temporada. Por outro lado, os adeptos dos principais clubes do país aguardam com grande expectativa o início daquela que é considerada por muitos a maior liga de futebol do mundo.
Nesse contexto, o jornal "The Athletic" realizou uma pesquisa para medir os níveis de otimismo e pessimismo entre as torcidas dos clubes da Premier League em relação à temporada 2025/26. Veja o resultado:
|Chelsea
|98%
|2%
Liverpool
97%
3%
Brighton
95%
5%
Sunderland
91%
9%
Manchester United
86%
14%
Manchester City
85%
15%
Arsenal
84%
16%
Everton
83%
17%
Nottingham Forest
80%
20%
Aston Villa
77%
23%
Tottenham Hotspur
71%
29%
Crystal Palace
70%
30%
Leeds United
67%
33%
Burnley
64%
36%
Brentford
56%
44%
Bournemouth
48%
52%
Fulham
44%
56%
West Ham United
39%
61%
Wolves
32%
68%
Newcastle United
19%
81%
Liverpool e Bournemouth terão os caminhos cruzados nesta sexta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool (ING), pela partida inaugural da Premier League 2025/26. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Veja os Jogos da 1ª Rodada da Premier League 2025/26 🏆
15 de agosto (sexta-feira)
- 16h – Liverpool x Bournemouth
16 de agosto (sábado)
- 8h30 – Aston Villa x Newcastle United
- 11h00 – Brighton x Fulham
- 11h00 – Sunderland x West Ham
- 11h00 – Tottenham x Burnley
- 13h30 – Wolverhampton x Manchester City
17 de agosto (domingo)
- 10h00 – Chelsea x Crystal Palace
- 10h00 – Nottingham Forest x Brentford
- 12h30 – Manchester United x Arsenal
18 de agosto (segunda-feira)
- 16h00 – Leeds United x Everton
