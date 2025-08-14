menu hamburguer
Jornal avalia otimismo dos torcedores para a Premier League; veja resultado surpreendente

Quadro analisa níveis entre as torcidas dos clubes em relação à temporada 2025/26

Liverpool - Premier League
imagem cameraLiverpool, campeão da última Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/08/2025
13:37
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a abertura oficial da temporada com a Supercopa da Inglaterra, a Premier League tem início nesta sexta-feira (15), para a alegria dos fãs de futebol internacional ao redor do mundo. Contudo, nem todas as torcidas inglesas encaram o retorno com entusiasmo, refletindo o pouco otimismo em relação à nova temporada. Por outro lado, os adeptos dos principais clubes do país aguardam com grande expectativa o início daquela que é considerada por muitos a maior liga de futebol do mundo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesse contexto, o jornal "The Athletic" realizou uma pesquisa para medir os níveis de otimismo e pessimismo entre as torcidas dos clubes da Premier League em relação à temporada 2025/26. Veja o resultado:

Chelsea98%2%

Liverpool

97%

3%

Brighton

95%

5%

Sunderland

91%

9%

Manchester United

86%

14%

Manchester City

85%

15%

Arsenal

84%

16%

Everton

83%

17%

Nottingham Forest

80%

20%

Aston Villa

77%

23%

Tottenham Hotspur

71%

29%

Crystal Palace

70%

30%

Leeds United

67%

33%

Burnley

64%

36%

Brentford

56%

44%

Bournemouth

48%

52%

Fulham

44%

56%

West Ham United

39%

61%

Wolves

32%

68%

Newcastle United

19%

81%

Liverpool e Bournemouth terão os caminhos cruzados nesta sexta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool (ING), pela partida inaugural da Premier League 2025/26. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Veja os Jogos da 1ª Rodada da Premier League 2025/26 🏆

15 de agosto (sexta-feira)

  1. 16h – Liverpool x Bournemouth

16 de agosto (sábado)

  1. 8h30 – Aston Villa x Newcastle United
  2. 11h00 – Brighton x Fulham
  3. 11h00 – Sunderland x West Ham
  4. 11h00 – Tottenham x Burnley
  5. 13h30 – Wolverhampton x Manchester City

17 de agosto (domingo)

  • 10h00 – Chelsea x Crystal Palace
  • 10h00 – Nottingham Forest x Brentford
  • 12h30 – Manchester United x Arsenal

18 de agosto (segunda-feira)

  • 16h00 – Leeds United x Everton

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Mohamed Salah com a taça da Premier League em 2024/25 (Foto: Paul Ellis/AFP)

