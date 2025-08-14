Jornal avalia otimismo dos torcedores para a Premier League; veja resultado surpreendente

Após a abertura oficial da temporada com a Supercopa da Inglaterra, a Premier League tem início nesta sexta-feira (15), para a alegria dos fãs de futebol internacional ao redor do mundo. Contudo, nem todas as torcidas inglesas encaram o retorno com entusiasmo, refletindo o pouco otimismo em relação à nova temporada. Por outro lado, os adeptos dos principais clubes do país aguardam com grande expectativa o início daquela que é considerada por muitos a maior liga de futebol do mundo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesse contexto, o jornal "The Athletic" realizou uma pesquisa para medir os níveis de otimismo e pessimismo entre as torcidas dos clubes da Premier League em relação à temporada 2025/26. Veja o resultado:

Chelsea 98% 2% Liverpool 97% 3% Brighton 95% 5% Sunderland 91% 9% Manchester United 86% 14% Manchester City 85% 15% Arsenal 84% 16% Everton 83% 17% Nottingham Forest 80% 20% Aston Villa 77% 23% Tottenham Hotspur 71% 29% Crystal Palace 70% 30% Leeds United 67% 33% Burnley 64% 36% Brentford 56% 44% Bournemouth 48% 52% Fulham 44% 56% West Ham United 39% 61% Wolves 32% 68% Newcastle United 19% 81%

Liverpool e Bournemouth terão os caminhos cruzados nesta sexta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Anfield, em Liverpool (ING), pela partida inaugural da Premier League 2025/26. O confronto terá transmissão da ESPN e da Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Veja os Jogos da 1ª Rodada da Premier League 2025/26 🏆

15 de agosto (sexta-feira)

16h – Liverpool x Bournemouth

16 de agosto (sábado)

8h30 – Aston Villa x Newcastle United 11h00 – Brighton x Fulham 11h00 – Sunderland x West Ham 11h00 – Tottenham x Burnley 13h30 – Wolverhampton x Manchester City

17 de agosto (domingo)

10h00 – Chelsea x Crystal Palace

– Nottingham Forest x Brentford

– Nottingham Forest x Brentford 12h30 – Manchester United x Arsenal

18 de agosto (segunda-feira)

16h00 – Leeds United x Everton

