Time da La Liga tem apenas 6 jogadores inscritos para estreia

A três dias da estreia no Campeonato Espanhol, o Levante tem apenas seis jogadores inscritos na LaLiga, situação que pode impedir a equipe de entrar em campo no sábado (16). Os atuais campeões da segunda divisão encaram, às 16h30 (de Brasília), o Deportivo Alavés, fora de casa. Estão regularizados junto à entidade os atletas Cabello, Dela, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Sergio Lozano e Iván Romero; entre eles não há nenhum goleiro habilitado.

A ausência de jogadores suficientes para compor um elenco completo levou a diretoria a acelerar trâmites burocráticos junto à federação espanhola. O Levante afirmou que a documentação está sendo atualizada junto à liga e que não há nenhum problema, que garante expectativa de resolução antes da rodada inaugural.

O caso do Levante não é isolado: o Elche, outro recém-promovido, também aparece na lista de clubes com dificuldades de registro e, segundo a LaLiga, ainda não tem goleiro registrado para a competição. A equipe Alicante irá estrear contra o Osasuna, apenas na segunda-feira (18).

O Elche foi vice-campeão da La Liga 2 na temporada passada (Foto: Reprodução/Instagram)

Historicamente, registros administrativos ou pendências financeiras já forçaram clubes a correr contra o relógio nas vésperas de rodadas, mas, geralmente, se resolve antes da primeira rodada.

A situação segue acompanhada por La Liga e às partes envolvidas, que têm até a data da partida para concluir as inscrições. Caso a regularização não ocorra a tempo, a organização da competição e as partes interessadas precisarão determinar as providências previstas nos regulamentos da LaLiga.

