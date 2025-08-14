Time da Premier League ‘rouba’ ex-alvo do Flamengo; entenda
Jogador foi especulado no Mais Querido em junho de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
O Leeds United enfrenta um desafio considerável na temporada 2025/26: garantir sua permanência na Premier League. Nos últimos anos, o campeonato inglês tem sido marcado por uma espécie de “bolha” de estabilidade entre os mesmos clubes, com frequência rebaixando as equipes recém-promovidas já na temporada seguinte. Em busca de reforços para aumentar suas chances de sobrevivência na elite, o clube inglês demonstrou interesse na contratação de Noah Okafor, do Milan, que chegou a ser sondado pelo Flamengo neste ano.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Rafael Leão chama astro da Série A para o Milan: ‘Seríamos assustadores’
Futebol Internacional14/08/2025
- Futebol Internacional
Jornal espanhol aponta zagueiro do Brasileirão no Barcelona; entenda
Futebol Internacional14/08/2025
- Futebol Internacional
Manchester City surpreende e anuncia novo camisa 10 para a temporada
Futebol Internacional14/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ainda não houve uma abordagem oficial ou negociações diretas entre as partes até o momento. Apesar de ter sido sondado pelo Rubro-Negro em junho deste ano, Okafor não demonstrou interesse em uma transferência para o futebol brasileiro neste momento da carreira. Com contrato vigente até junho de 2028, o jogador busca convencer o técnico Massimiliano Allegri de que merece um espaço no elenco principal rossonero.
Além de Okafor, o Leeds já reforçou seu elenco com o goleiro brasileiro Lucas Perri, ex-Botafogo. Além disso, os defensores Lukas Bijol, Sebastiaan Bornauw, Gabriel Gudmundsson; os meio-campistas Anton Stach e Sean Longstaff foram contratados nesta janela de transferências do verão europeu.
Quem é Okafor? ⚽
Okafor passou a segunda metade da temporada 2024/25 emprestado ao Napoli, onde fez somente quatro partidas. Antes disso, o suíço esteve próximo de ser cedido ao RB Leipzig em janeiro, mas a negociação acabou não se concretizando.
Contratado pelo Milan em julho de 2023, o atacante soma 53 partidas e sete gols pelo clube italiano. No entanto, uma série de lesões de curta duração o fez desfalcar a equipe em 24 jogos ao longo de duas temporadas.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias