Futebol Internacional

Time da Premier League ‘rouba’ ex-alvo do Flamengo; entenda

Jogador foi especulado no Mais Querido em junho de 2025

Troféu / Taça da Premier League
imagem cameraTaça da Premier League, uma das principais ligas do mundo (Foto: Justin Tallis/AFP)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 14/08/2025
14:05
  • Matéria
  Matéria

O Leeds United enfrenta um desafio considerável na temporada 2025/26: garantir sua permanência na Premier League. Nos últimos anos, o campeonato inglês tem sido marcado por uma espécie de “bolha” de estabilidade entre os mesmos clubes, com frequência rebaixando as equipes recém-promovidas já na temporada seguinte. Em busca de reforços para aumentar suas chances de sobrevivência na elite, o clube inglês demonstrou interesse na contratação de Noah Okafor, do Milan, que chegou a ser sondado pelo Flamengo neste ano.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda não houve uma abordagem oficial ou negociações diretas entre as partes até o momento. Apesar de ter sido sondado pelo Rubro-Negro em junho deste ano, Okafor não demonstrou interesse em uma transferência para o futebol brasileiro neste momento da carreira. Com contrato vigente até junho de 2028, o jogador busca convencer o técnico Massimiliano Allegri de que merece um espaço no elenco principal rossonero.

Além de Okafor, o Leeds já reforçou seu elenco com o goleiro brasileiro Lucas Perri, ex-Botafogo. Além disso, os defensores Lukas Bijol, Sebastiaan Bornauw, Gabriel Gudmundsson; os meio-campistas Anton Stach e Sean Longstaff foram contratados nesta janela de transferências do verão europeu.

Quem é Okafor? ⚽

Okafor passou a segunda metade da temporada 2024/25 emprestado ao Napoli, onde fez somente quatro partidas. Antes disso, o suíço esteve próximo de ser cedido ao RB Leipzig em janeiro, mas a negociação acabou não se concretizando.

Contratado pelo Milan em julho de 2023, o atacante soma 53 partidas e sete gols pelo clube italiano. No entanto, uma série de lesões de curta duração o fez desfalcar a equipe em 24 jogos ao longo de duas temporadas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Noah Okafor - Milan
Noah Okafor, ex-alvo do Flamengo e jogador do Milan (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

