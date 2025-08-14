Promessa milionária: reforço do PSG vê valor subir quatro vezes em três anos

O PSG anunciou nesta semana a contratação do zagueiro ucraniano Ilya Zabarnyi, ex-Bournemouth, da Inglaterra. Considerado uma grande promessa, o jogador custou cerca de R$ 400 milhões, valor quatro vezes maior do que o estimado em 2022.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Naquele ano, quando defendia o Dynamo Kyiv, seu valor de mercado era de 16 milhões de euros. Em 2023, ele se transferiu para o Bournemouth, já com valorização em seu passe. O grande “boom” da carreira ocorreu em 2025, quando seu valor subiu para 45 milhões de euros, até atingir os 66 milhões pagos pelo PSG para contratá-lo.

O zagueiro defendeu o Bournemouth entre 2023 e 2025, foi revelado pelo Dínamo de Kiev e já atua pela seleção ucraniana. Ele se tornará o primeiro jogador ucraniano da história do Paris Saint-Germain, assinou contrato até 2030 e vestirá a camisa 6 no Parque dos Príncipes.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz por chegar ao Paris Saint-Germain, o melhor clube do mundo, com o melhor projeto. Estou aqui para dar tudo de mim em campo e mal posso esperar para estrear e conhecer a torcida — disse Ilya Zabarnyi em sua apresentação.

Os números são do site Transfermarkt, site fundado em 2000, dedicado ao futebol e à avaliação de valores de mercado de jogadores

Ilya Zabarnyi, novo reforço do PSG (Foto: Reprodução/PSG)

Mercado do PSG para 2025/26

Além de Ilya Zabarnyi, o PSG contratou o goleiro Lucas Chevalier, do Lille, que se transferiu com status de titular, o que deve levar à venda de Gianluigi Donarrumma, que vive impasse em relação a uma possível renovação de contrato.

continua após a publicidade

Zabarnyi chega aos parisienses para rejuvenescer o setor defensivo e fazer sombra à sólida dupla de zagueiros titular: Marquinhos e Pacho, pilares na conquista da Liga dos Campeões em 2024/25.