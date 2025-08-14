La Liga promove mudanças para arbitragem; veja quais são

A nova direção do Comitê Técnico de Árbitros (CTA) anunciou mudanças nas normas e procedimentos de arbitragem que passam a vigorar na temporada 2025/26 de La Liga. As novidades visam aumentar a transparência das decisões e acelerar o tempo de jogo. Entre as medidas divulgadas estão a divulgação pública de explicações sobre lances, a restrição de protestos em campo apenas aos capitães e alterações em procedimentos como a determinação de impedimento e o reinício de jogo quando não há falta.

continua após a publicidade

➡️ Time da La Liga tem apenas 6 jogadores inscritos para estreia

O que mudará?

O CTA prevê que, de forma periódica, a responsável técnica, Marta Frías, compareça em público ou utilize canais oficiais para explicar o ponto de vista da entidade sobre jogadas específicas — não em todas as rodadas de La Liga, Copa do Rey e segunda divisão, mas em episódios relevantes. A mudança responde a pedidos de clubes que, até a temporada passada, conseguiam obter justificativas em audiências privadas, e busca aproximar torcedores e protagonistas dos critérios aplicados pelos árbitros.

Árbitro de La Liga (Foto: Ander Gillenea / AFP)

Novas regas

No campo de regras, os goleiros terão agora até oito segundos para colocar a bola em jogo após controlar com as mãos; caso ultrapassem esse limite, a sanção será um escanteio a favor do adversário, que substituirá o antigo tiro livre indireto.

continua após a publicidade

Em situações de reinício sem falta, a bola será deixada cair no local da paralisação, salvo quando a interrupção ocorrer dentro da área, caso em que a posse será entregue ao goleiro. Para a marcação de impedimento, passa a valer o último ponto de contato do pé com a bola, em vez do primeiro ponto, como critério de referência.

Mudança no VAR

Quanto ao VAR, as competições poderão optar por transmitir explicações públicas do árbitro após revisões, além da divulgação dos áudios do diálogo entre o juiz de campo e o departamento de vídeo. O objetivo é tornar o sistema mais rápido e com o mínimo de intervenção, e manter disponível para o público o processo decisório adotado em lances determinantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Futuras possíveis novidades

As propostas também incluem medidas destinadas a evitar aglomerações de protesto ao redor do árbitro, com aplicação de punições a jogadores que insistirem em reclamar fora do capitão. Estudos sobre alternativas para aproximar o tempo jogado ao tempo real, como o uso de relógio parado, já testado em torneios como o Mundial de Clubes. As normas básicas continuam sendo aprovadas pela IFAB, e cabe às competições definir adaptações dentro dos limites estabelecidos.

Estreia de La Liga

A estreia da temporada 25/26 de La Liga será nesta sexta-feira (15), com duas partidas. No Estadi Montilivi, às 14h, o Girona recebe o Rayo Vallecano. Um pouco mais tarde, às 16h30, o Real Oviedo visita o Villarreal, no La Ceramica.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.