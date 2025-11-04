Carlo Ancelotti divulgou a última lista de convocados para os compromissos finais da Seleção Brasileira em 2025 e, como previsto, Vini Jr figura entre os 26 nomes chamados. Companheiros de longa data, o atacante viveu seu auge técnico sob o comando do italiano no Real Madrid, cenário que parece distante desde a chegada de Xabi Alonso nesta temporada. Nesse contexto, coube a Carletto responder se havia perguntado ao jogador como estava a situação após o recente conflito com o novo técnico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A relação entre Vinícius e Alonso tem sido marcada por altos e baixos, e o ponto de tensão mais evidente ocorreu em 26 de outubro, quando o atacante demonstrou insatisfação ao ser substituído durante o clássico contra o Barcelona. Ao deixar o campo para a entrada do compatriota Rodrygo, o camisa 7 reagiu com xingamentos e clara irritação, atitude que gerou repercussão imediata na imprensa espanhola.

continua após a publicidade

Ancelotti, nesse contexto, afirmou em coletiva após a convocação que conversou com o atleta sobre o episódio. Segundo o técnico, Vini reconheceu o erro, motivo pelo qual o caso é considerado encerrado pela comissão técnica da Seleção Brasileira.

— Nós temos uma relação muito boa com Vinícius, como temos uma relação muito boa com todos os jogadores. Então, quando acontece algo, nós nos informamos e pedimos conselhos do que aconteceu. Falamos com o Vinícius. Ele disse o que pensava, que havia cometido um erro e diante disso, parece que pediu desculpas. Acredito que o assunto esteja resolvido — disse Carlo.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos da Dta Fifa de novembro (Foto: Rafel Ribeiro/CBF)

O episódio também parece ter sido resolvido internamente no Madrid, ao menos para Xabi, que afirmou ter conversado com Vinícius sobre o ocorrido. O treinador, aliás, citou o comunicado divulgado pelo jogador, no qual pediu desculpas pela reação negativa, sem, no entanto, mencionar publicamente o nome de Alonso.

Ancelotti 💭 Virginia?

Na mesma fala em que comentou a relação de Vini Jr com Xabi Alonso no Madrid, Ancelotti foi questionado sobre o excesso de exposição do atacante nas redes sociais e na mídia, em razão dos recentes acontecimentos pessoais. O treinador, contudo, preferiu não se manifestar sobre a vida do jogador fora de campo.

— Vinícius é um jogador muito importante para nós, um jogador que pode nos ajudar muito e temos muito carinho por ele. Acredito que não há problema nem aqui e nem no clube. Eu não sou o pai dele e nem o irmão, só quero apenas ser o treinador dele. A vida pessoal é dele.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial