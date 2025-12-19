Paulo Pezzolano concede primeira entrevista no Internacional; confira

Depois de uma viagem de carro de Montevidéu a Porto Alegre, Paulo Pezzolano foi apresentado pelo Internacional na tarde desta sexta-feira (19). Depois de falas do presidente Alessandro Barcellos e do agora diretor técnico Abel Braga, o uruguaio concedeu entrevista coletiva. A coletiva não foi longa, porque o uruguaio voltaria logo depois da entrevista, de carro, para Montevidéu. O Lance! traz os principais trechos. Confira abaixo a íntegra.

O treinador chegou a Porto Alegre no começo da tarde e foi apresentado às instalações do CT Parque Gigante por volta das 16h30min. Antes do Colorado, Papa Pezzolano, como é conhecido no Uruguai, havia passado pelo Brasil em 2022/2023, quando comando o Cruzeiro. O time mineiro estava no seu terceiro ano na Série B e, com o agora técnico alvirrubro, conquistou a Segunda Divisão, à frente de Grêmio, Bahia e Vasco. Confira trechos da primeira entrevista de Pezzolano.

Ligação Inter Uruguai

"Primeiro é um prazer estar aqui. Orgulhoso de fazer parte dessa família. Tenho muita vontade de começar, fazer o primeiro jogo nesse estádio. Queira Deus que possamos fazer uma grande história aqui".

Elenco do Inter

"Inter tem um bom plantel. Um bom time. O que posso fazer é tentar tirar 100% de cada um. Estou convencido que podemos fazer um bom ano. Sendo preciso nas incorporações que vamos fazer".

Jogadores

"Características que mais gosto em jogadores é humildade e muita garra. É que saiba onde estão. Eles estão numa das melhores equipes do mundo. Têm que ter humildade e dar 100%. Quanto ao número de jogadores, isso depende. Teremos o sub-20 perto de nós".

Maluco à bera do campo

"Fui sincero com Abel. Quando me ligaram falei com sinceridade. Vai ter um cara assim todos os dias no CT. É assim que sinto o futebol. Vivo o jogo 100%. O mas importante aqui é o trabalho. Não gosto de falar muito, gosto que o campo fale por mim".

Dia a dia no clube e Abel

"Ter Abel será a primeira vez na minha vida que terei um treinador histórico. Ter ele será um orgulho. Conheci ele há poucos dias e notei que é uma pessoa sensacional. Gosto de saber todos os detalhes. Ter ele do meu lado vai me ajudar muito".

Estilo de jogo

"O mas importante é tentar ter um time com muita intensidade, com fome. Depois veremos o time que vamos enfrentar. Para mim o mais importante é que o campo fale. Eu posso falar coisas lindas, mas se não aparecer no campo não funcionará. Em todos os times buscamos fazer o mesmo modelo de jogo, mas sempre olhado as características dos atletas."

Zona de conforto

"Tudo na vida, quando quer conseguir uma coisa importante, você tem que sair da zona de conforto. Para mim isso é fundamental. Quando você sente que não pode mais e tem que seguir. Isso tem que aparecer."

Diagnóstico do Inter

"Eu vi todos os jogos depois que comecei a falar com o Inter. Pesou muito o anímico. Mentalmente, faltou força em momentos. Se perdeu muita força para ganhar o Gaúcho, se gastou muita energia nisso. Mas vi os jogadores dando o máximo. Mas no último jogo, o Inter jogou com 12 jogadores. Quero que a torcida se sinta identificada com a gente. Temos que ir jogo a jogo. Estar 100% para o próximo jogo."

Ser ficha 2 e outros clubes

"Ser o plano B atrás de Tite, para um cara como eu, com 42 anos, para mim é um orgulho! Depois, outros clubes me procuraram, do Brasil e do Exterior. A dimensão do Inter, time grande como o Inter é impossível dizer que não. Estou muito feliz!"