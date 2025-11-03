menu hamburguer
Torcedores reagem à declaração de Ancelotti sobre momento de Vini Jr: 'Coice poético'

Treinador comentou sobre a importância do atacante

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/11/2025
19:39
Carlo Ancelotti anunciou os 23 convocados para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti anunciou os 23 convocados para a Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Durante a entrevista coletiva, após a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, Carlo Ancelotti foi questionado sobre as recentes notícias do relacionamento do craque Vini Jr. Em resposta, o treinador italiano disse que isso diz respeito a vida pessoal do jogador. A atitude repercutiu nas redes sociais. 

Segundo o repórter, o astro do Real Madrid tem aparecido mais nas manchetes por seu relacionamento com a influenciadora Virgínia Fonseca do que pelo desempenho em campo. Diante disso, ele questionou como Ancelotti avalia a situação. 

Ancelotti considera Vini Jr. uma peça muito importante para a Seleção Brasileira. Durante a resposta, o treinador deixou claro que vai se restringir exclusivamente ao papel de comandante.

- Vinicius é um jogador muito importante para nós e temos muito carinho com ele. Sobre a vida pessoal dele… eu não sou seu pai nem seu irmão. Quero ser para ele só o seu treinador. Nada mais. A vida pessoal dele é a vida pessoal dele - disse Carlo Ancelotti, durante a entrevista coletiva da Seleção Brasileira. 

De olho na disputa da próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados.

Veja a reação dos torcedores com a resposta de Ancelotti 

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)

MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)

Vini Jr comemora gol do Brasil contra Coreia do Sul (ANTHONY WALLACE / AFP)
Vini Jr volta a ser convocado para a Seleção Brasileira (Foto: ANTHONY WALLACE / AFP)

