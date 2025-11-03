Torcedores reagem à declaração de Ancelotti sobre momento de Vini Jr: 'Coice poético'

Durante a entrevista coletiva, após a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, Carlo Ancelotti foi questionado sobre as recentes notícias do relacionamento do craque Vini Jr. Em resposta, o treinador italiano disse que isso diz respeito a vida pessoal do jogador. A atitude repercutiu nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Virginia comemora convocação de Vini Jr ao lado de jogador da Seleção Brasileira

Segundo o repórter, o astro do Real Madrid tem aparecido mais nas manchetes por seu relacionamento com a influenciadora Virgínia Fonseca do que pelo desempenho em campo. Diante disso, ele questionou como Ancelotti avalia a situação.

Ancelotti considera Vini Jr. uma peça muito importante para a Seleção Brasileira. Durante a resposta, o treinador deixou claro que vai se restringir exclusivamente ao papel de comandante.

continua após a publicidade

- Vinicius é um jogador muito importante para nós e temos muito carinho com ele. Sobre a vida pessoal dele… eu não sou seu pai nem seu irmão. Quero ser para ele só o seu treinador. Nada mais. A vida pessoal dele é a vida pessoal dele - disse Carlo Ancelotti, durante a entrevista coletiva da Seleção Brasileira.

De olho na disputa da próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados.

continua após a publicidade

➡️Jornalistas criticam decisão de Ancelotti em convocação da Seleção Brasileira: 'Insistência bizarra'

Veja a reação dos torcedores com a resposta de Ancelotti

➡️Ancelotti convoca dupla do Flamengo e leva torcedores à loucura: 'Tomara'

Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento (Al Nassr)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Hugo Souza (Corinthians)

DEFENSORES

Alexsandro (Flamengo)

Caio Henrique (Monaco)

Danilo (Flamengo)

Eder Militão (Real Madrid)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Luciano Juba (Bahia)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Paulo Henrique (Vasco)

Wesley (Roma)

➡️ANÁLISE – Ancelotti define 18 nomes para 2026 enquanto testa Brasil da Copa de 2022

MEIO-CAMPISTAS

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Al-Ittihad-ARA)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Estêvão (Chelsea)

João Pedro (Chelsea)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vini Jr. (Real Madrid)

Vitor Roque (Palmeiras)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas