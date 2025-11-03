Torcedores reagem à declaração de Ancelotti sobre momento de Vini Jr: 'Coice poético'
Treinador comentou sobre a importância do atacante
- Matéria
- Mais Notícias
Durante a entrevista coletiva, após a convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, Carlo Ancelotti foi questionado sobre as recentes notícias do relacionamento do craque Vini Jr. Em resposta, o treinador italiano disse que isso diz respeito a vida pessoal do jogador. A atitude repercutiu nas redes sociais.
Ancelotti revela se conversou com Neymar e explica ausência em convocação da Seleção
Seleção Brasileira
Ancelotti explica convocação de jogadores de Flamengo e Palmeiras e destaca Vitor Roque
Seleção Brasileira
Ancelotti elogia Paulo Henrique e volta a convocar lateral do Vasco para a Seleção
Vasco
➡️Virginia comemora convocação de Vini Jr ao lado de jogador da Seleção Brasileira
Segundo o repórter, o astro do Real Madrid tem aparecido mais nas manchetes por seu relacionamento com a influenciadora Virgínia Fonseca do que pelo desempenho em campo. Diante disso, ele questionou como Ancelotti avalia a situação.
Ancelotti considera Vini Jr. uma peça muito importante para a Seleção Brasileira. Durante a resposta, o treinador deixou claro que vai se restringir exclusivamente ao papel de comandante.
- Vinicius é um jogador muito importante para nós e temos muito carinho com ele. Sobre a vida pessoal dele… eu não sou seu pai nem seu irmão. Quero ser para ele só o seu treinador. Nada mais. A vida pessoal dele é a vida pessoal dele - disse Carlo Ancelotti, durante a entrevista coletiva da Seleção Brasileira.
De olho na disputa da próxima Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, o técnico Carlo Ancelotti segue buscando alternativas para fechar a lista dos 26 convocados.
➡️Jornalistas criticam decisão de Ancelotti em convocação da Seleção Brasileira: 'Insistência bizarra'
Veja a reação dos torcedores com a resposta de Ancelotti
➡️Ancelotti convoca dupla do Flamengo e leva torcedores à loucura: 'Tomara'
Veja a lista de convocados para a Seleção Brasileira
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alexsandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
➡️ANÁLISE – Ancelotti define 18 nomes para 2026 enquanto testa Brasil da Copa de 2022
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
- Matéria
- Mais Notícias