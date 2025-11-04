O Mundial Sub-17 teve início na segunda-feira (3) com a expectativa de marcar um novo capítulo na história da competição, que neste ano apresenta maior número de seleções participantes, sede inédita, novos palcos de disputas e um simpático mascote. As primeiras partidas da rodada inaugural deixaram boa impressão, mas as atenções se voltam agora para o segundo dia do torneio, especialmente para a estreia da Brasil. Diante desse cenário, o Lance! destacou os confrontos mais aguardados desta terça-feira (4) na Copa do Mundo da categoria.

⚪🔴 Inglaterra ⚔️ Venezuela 🟡🔵🔴

País que criou o futebol, a Inglaterra tem se destacado pela qualidade de suas jovens gerações no cenário profissional, reflexo do sucesso em diversas competições de base conquistadas nos últimos anos, como os Mundiais Sub-20 (2017), Sub-21 (2023), Sub-19 (2017 e 2022) e Sub-17 (2017). Nesta edição, busca consolidar o momento vitorioso e inicia sua campanha, no Grupo E, contra a Venezuela, considerada a adversária mais forte da chave e atual terceira colocada do Sul-Americano Sub-17. Na primeira fase, ainda enfrentam Haiti e Egito, que duelam às 10h30 (de Brasília).

⚫🔴🟡 Alemanha ⚔️ Colômbia 🟡🔵🔴

A Alemanha chega ao Mundial com a esperança de renovar o elenco e defender o título conquistado na última edição da categoria, em 2023, quando superou a França nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal e vitória por 3 a 2 nas cobranças. A adversária da estreia, às 11h45 (de Brasília), é a Colômbia, atual vice-campeã do Sul-Americano da categoria, que busca melhorar seu desempenho histórico: o quarto lugar, alcançado em 2003 e 2009. A chave do Grupo G conta ainda com Coreia do Norte e El Salvador, que jogam entre si às 12h45 (de Brasília).

🟢🟡 Brasil ⚔️ Honduras🔵⚪

É dia de Brasil no Mundial sub-17! A Canarinho estreia, às 9h30 (de Brasília), pelo Grupo H, enfrentando Honduras — seleção considerada tecnicamente inferior, o que oferece uma oportunidade favorável para iniciar a campanha com vitória. Indonésia e Zâmbia, da mesma divisão, entram em campo às 12h45. Campeã do último Sul-Americano Sub-17, realizado entre março e abril, a Amarelinha chega ao torneio como o principal representante do continente. Além disso, o País do Futebol é o maior campeão da Copa do Mundo da categoria, ao lado da Nigéria, com quatro conquistas.

Eliminada pela Argentina nas quartas de final da última edição, a equipe nacional chega novamente cercada de expectativas, contando com um time recheado de talento. Entre os principais destaques ofensivos estão Gabriel Mec, meia-atacante do Grêmio conhecido pela técnica refinada, e Dell, do Bahia, centroavante apelidado de "Haaland do Sertão". No meio-campo, Luis Pacheco (Palmeiras) e Zé Lucas (Sport) se destacam pela versatilidade, enquanto na defesa o lateral-direito Angelo, do São Paulo — já negociado com o Strasbourg, da França — aguarda completar 18 anos, em outubro de 2026, para se transferir.

Elenco do Brasil durante treinamento na véspera da partida contra Honduras pelo Mundial sub-17 (Foto: Nelson Terme/CBF)

No Mundial sub-17, a CazéTV (streaming) será responsável pela transmissão das partidas entre Brasil e Honduras, além do confronto entre Alemanha e Colômbia, enquanto os demais jogos do dia serão exibidos pelo canal FIFA+, assim como aconteceu com as partidas de segunda-feira.

🚨 BÔNUS: 🔵⚪🔴 França x Chile 🔴🔵⚪

Após os jogos de terça-feira, a primeira rodada do Mundial Sub-17 se encerra na quarta-feira (5), tendo como destaque o confronto entre França e Chile, às 12h45 (de Brasília). A seleção francesa busca um título da categoria após a geração nascida em 2008 conquistar o vice-campeonato da Euro Sub-17 deste ano, na derrota para Portugal, e também por carregar o status de atual vice-campeã mundial. O Chile, por sua vez, quarto colocado no último Sul-Americano da categoria, tenta surpreender e conquistar um bom resultado pelo Grupo K, que conta ainda com Canadá e Uganda, adversários que se enfrentam no mesmo dia e horário.

Mundial sub-17 de 2025 🏆

O Mundial sub-17 está sendo disputado em Doha, no Catar — sede da última Copa do Mundo, em 2022 — entre os dias 3 e 27 de novembro, com oito partidas por dia. Assim como ocorreu no torneio principal, a competição de base foi ampliada e agora conta com 48 seleções divididas em 12 grupos.

Os 104 jogos serão realizados integralmente na capital catariana, dentro do complexo esportivo Aspire Zone, que ocupa uma área de 2,5 quilômetros quadrados. A final está marcada para o Estádio Internacional Khalifa, palco de seis confrontos do último Mundial profissional.

A partir de 2025, a Fifa transformará o torneio em uma disputa anual — anteriormente realizada a cada dois anos. Especialistas em futebol de base avaliam que a realização frequente e centralizada da competição pode alterar a dinâmica do mercado e atrair um número ainda maior de olheiros e representantes de clubes interessados em jovens talentos.

