Nogueira celebra vitória do Sabah sobre o Qarabag e liderança no Azerbaijão
Brasileiro busca segundo título com clube fundado em 2017
Defensor brasileiro, Nogueira celebrou a vitória do Sabah por 2 a 1 sobre o Qarabag, na última quinta-feira (18). Os três pontos conquistados fizeram com que a modesta equipe se tornasse líder da Liga do Azerbaijão pela primeira vez na história.
Neste momento, o Sabah ocupa a liderança com 34 pontos conquistados, enquanto o Qarabag é o vice-líder com 33 pontos após 15 partidas. O feito é impressionante, uma vez que o 2º colocado conquistou 11 dos últimos 12 títulos da Liga do Azerbaijão.
- Essa foi uma daquelas vitórias que dificilmente esqueceremos. Sabemos que jogar contra o Qarabag é sempre difícil, pois é o clube mais tradicional do país, que está acostumado a disputar os principais torneios, então a gente sabia que precisaríamos fazer um jogo quase prefeito. E, apesar de sairmos atrás do placar, conseguimos manter a concentração e voltar para o segundo tempo focados em buscar a virada. E jogar diante do nosso torcedor fez a diferença, pois tivemos todo o suporte e apoio deles para buscar os três pontos. É uma vitória que nos coloca na liderança da competição, dando mais um passo num projeto tão bonito como é o deste clube. Estou aqui desde a última temporada e a gente vê a dedicação e tudo o que o clube almeja. Conquistamos a Copa no último ano e foi um primeiro passo. É bom poder marcar seu nome na história de um clube, e isso é fruto de muito trabalho. Agora estamos na liderança da Liga, mas sabemos que precisaremos trabalhar dobrado para manter e seguir nessa pegada. Tratamos cada jogo como uma final e será assim até o final - disse Nogueira.
Na segunda-feira (22), Nogueira e o Sabah voltam à campo para enfrentar o Sumgayit, que é o 5º colocado, visando a manutenção na liderança da Liga do Azerbaijão. O confronto representa o último da equipe em 2025, enquanto a competição será retomada apenas na segunda quinzena de janeiro.
Nogueira conquista título inédito com Sabah em 2024/2025
Na temporada passada, Nogueira conquistou o título da Copa do Azerbaijão com o Sabah justamente sobre o Qarabag. Foi o primeiro troféu da história do clube, que foi fundado em 2017 e possui grandes ambições no cenário nacional.
No início da temporada, o Sabah chegou a disputar as fases preliminares da Conference League, mas foi eliminado após uma derrota no agregado por 3 a 0 para Levski Sofia.
