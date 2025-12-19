Lateral do Fortaleza entra na mira do Racing, da Argentina

O lateral-direito Eros Mancuso, do Fortaleza, entrou na mira do Racing-ARG para 2026. O Tricolor está passando por uma reformulação após a queda para a Série B. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo.

Mancuso foi contratado junto ao Estudiantes-ARG em agosto de 2024. O Leão pagou US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,8 milhões na cotação da época) por 70% dos direitos econômicos. O contrato do argentino vai até 10 de agosto de 2028.

O lateral fez 47 jogos neste ano, com um gol e cinco assistências. Apesar de perder espaço para Tinga e Brítez em certos momentos, Mancuso recuperou-se sob o comando de Palermo e teve boa sequência no fim da temporada.

Mancuso, lateral-direito do Fortaleza (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Tinga já deixou o Fortaleza rumo ao Coritiba, enquanto que Brítez tem presença incerta para 2026. Nomes como o meio-campista Matheus Pereira e o atacante Breno Lopes também despertam interesse de outros clubes.

Palermo fala do Fortaleza

Ex-técnico do Fortaleza, Martín Palermo falou a respeito de seu período no clube e do desafio na luta contra o rebaixamento. O argentino revelou também que foi procurado por um time da Série A neste mês.

Palermo citou a "conexão" que teve no Tricolor desde a sua chegada. Apesar da melhora e dos bons resultados, a campanha não foi o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento. Após o fim do campeonato, o argentino optou por não permanecer.

— Na segunda-feira seguinte ao rebaixamento, me disseram que queriam que eu ficasse, depois da frustração da queda. Foi um turbilhão de estresse que me fez vivenciar coisas que nunca tinha experimentado antes, com 17 jogos em três meses. Foi o desafio de jogar futebol competitivo - contou em entrevista à "ESPN" da Argentina.