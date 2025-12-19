Zagueira ex-Grêmio é apresentada ao Cruz Azul, do México
Karol Arcanjo, de 28 anos, viverá sua primeira experiência fora do Brasil
A zagueira Karol Arcanjo é o novo reforço do Cruz Azul. Ex-Grêmio, a brasileira se apresentou ao clube mexicano e foi anunciada oficialmente nesta semana.
O anúncio foi feito nas redes sociais do Cruz Azul Femenil, que celebrou a chegada da brasileira e ressaltou a expectativa em torno da contribuição da zagueira ao setor defensivo da equipe celeste.
Karol Arcanjo construiu boa parte da sua trajetória recente no Grêmio, mas não renovou com o Imortal para 2026, conforme antecipado pelo Lance!. A zagueira agora inicia sua primeira experiência no futebol mexicano, em um movimento que reforça o intercâmbio cada vez maior de atletas brasileiras com ligas internacionais.
A jogadora de 28 anos tem passagens por diferentes times do futebol brasileiro, entre eles Atlético-MG, América-MG e Palmeiras. Será sua primeira experiência internacional.
Conheça o time feminino do Cruz Azul
O Cruz Azul disputa a Liga MX Femenil, principal competição do futebol feminino no México, e vem apostando na montagem de um elenco cada vez mais competitivo para ganhar protagonismo nacional. Tradicional no futebol masculino, o clube busca consolidar seu projeto também entre as mulheres, com investimentos em estrutura, contratações pontuais e maior presença no mercado internacional.
O elenco celeste conta com forte presença de atletas estrangeiras, o que amplia o repertório técnico e cultural da equipe. Além da maioria mexicana, o grupo reúne jogadoras dos Estados Unidos, África do Sul, Guatemala, El Salvador, Uruguai, França, Inglaterra e agora do Brasil, com a chegada de Karol Arcanjo. A diversidade reforça a estratégia do clube de mesclar talento local com experiências internacionais na disputa da Liga MX Femenil.
