Futebol Feminino

Zagueira ex-Grêmio é apresentada ao Cruz Azul, do México

Karol Arcanjo, de 28 anos, viverá sua primeira experiência fora do Brasil

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 19/12/2025
19:00
Karol Arcanjo, nova contratada do Cruz Azul, do México. (Foto: Cruz Azul/Divulgação)
imagem cameraKarol Arcanjo, nova contratada do Cruz Azul, do México. (Foto: Cruz Azul/Divulgação)
A zagueira Karol Arcanjo é o novo reforço do Cruz Azul. Ex-Grêmio, a brasileira se apresentou ao clube mexicano e foi anunciada oficialmente nesta semana.

O anúncio foi feito nas redes sociais do Cruz Azul Femenil, que celebrou a chegada da brasileira e ressaltou a expectativa em torno da contribuição da zagueira ao setor defensivo da equipe celeste.



Karol Arcanjo construiu boa parte da sua trajetória recente no Grêmio, mas não renovou com o Imortal para 2026, conforme antecipado pelo Lance!. A zagueira agora inicia sua primeira experiência no futebol mexicano, em um movimento que reforça o intercâmbio cada vez maior de atletas brasileiras com ligas internacionais.

A jogadora de 28 anos tem passagens por diferentes times do futebol brasileiro, entre eles Atlético-MG, América-MG e Palmeiras. Será sua primeira experiência internacional.

Conheça o time feminino do Cruz Azul

O Cruz Azul disputa a Liga MX Femenil, principal competição do futebol feminino no México, e vem apostando na montagem de um elenco cada vez mais competitivo para ganhar protagonismo nacional. Tradicional no futebol masculino, o clube busca consolidar seu projeto também entre as mulheres, com investimentos em estrutura, contratações pontuais e maior presença no mercado internacional.

O elenco celeste conta com forte presença de atletas estrangeiras, o que amplia o repertório técnico e cultural da equipe. Além da maioria mexicana, o grupo reúne jogadoras dos Estados Unidos, África do Sul, Guatemala, El Salvador, Uruguai, França, Inglaterra e agora do Brasil, com a chegada de Karol Arcanjo. A diversidade reforça a estratégia do clube de mesclar talento local com experiências internacionais na disputa da Liga MX Femenil.

