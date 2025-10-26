Reação de Vini Jr em Real Madrid x Barcelona choca internautas: 'A troco de nada'

Durante a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, ​​o craque Vini Jr ficou inconformado ao ser substituído por Rodrygo. Assim que a decisão do técnico Xabi Alonso foi anunciada, o atacante brasileiro expressou sua insatisfação e foi diretamente para o vestiário. Nas redes sociais, os torcedores repercutiram a reação do camisa 7.

Ao lado de Mbappé e Bellingham, o atacante brasileiro foi um dos principais destaques do Real Madrid no primeiro "El Clássico" da temporada. Assim que a placa de substituição foi erguida, Vini Jr questionou a decisão de Xabi Alonso e saiu de campo esbravejando em direção ao banco de reservas.

Após a reação inesperada, os torcedores reagiram nas redes sociais. Segundo um dos internautas, Vini Jr reagiu de forma exagerada à substituição, já que a entrada de Rodrygo não é nenhum absurdo. Confira abaixo.

Tradução: Vini Jr foi direto para o vestiário

Com a vitória, o Real Madrid se consolidou na liderança de LaLiga, abrindo uma vantagem de cinco pontos sobre o Barcelona, ​​que estacionou na vice-liderança com 22 pontos. No próximo fim de semana, os rivais voltam a campo para definir seus caminhos no campeonato nacional.

Vini Jr durante confronto entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Como foi o El Clásico?

Texto por: João Pedro Rodrigues

Logo no primeiro minutos, em dois erros na saída de bola do Real Madrid, de Dean Huijsen e Eduardo Camavinga, o Barcelona quase chegou ao gol com Marcus Rashford, mas o chute foi para fora. No lance seguinte, em lance de contra-ataque, Vini Jr foi derrubado por Lamine Yamal na área e o árbitro marcou pênalti. Porém, na revisão do VAR, César Soto Grado reverteu a decisão e marcou falta do brasileiro no espanhol.

Na sequência do duelo, a bola ficou concentrada no meio de campo, sem chances claras. O Real Madrid até conseguiu abrir o placar com golaço de Kylian Mbappé, que pegou de primeira fora da área e acertou o ângulo de Wojciech Szczęsny, mas foi marcado impedimento do atacante francês. Porém, minutos depois, aos 22, em passe espetacular de Jude Bellingham, Mbappé passou pelas costas de Pau Cubarsí, saiu cara a cara com Szczęsny e, em condição legal, finalizou com precisão para abrir o placar aos Merengues no El Clásico.

Com o gol, o Real Madrid seguiu criando as melhores oportunidades e quase marcou o segundo com Mbappé e Huijsen, mas pararam em Szczęsny, que fez ótimas defesas. Do outro lado, o Barcelona pouco fez e, quando teve oportunidade, a finalização de Ferran Torres foi defendida por Thibaut Courtois. Depois dessa chance, o goleiro do Barça salvou a equipe em outras duas vezes, em chutes de Vini Jr e Bellingham.

Aos 38 minutos, o Barcelona, que enfrentava dificuldades, conseguiu empatar o duelo com Fermín López, ao aproveitar erro de Arda Güler. O meia turco foi desarmado por Pedri na entrada da área do Real Madrid, com a roubada, a bola ficou com Marcus Rashford, que cruzou rasteiro para o meia espanhol completar perto da marca do pênalti e igualar o placar.

Mesmo com o gol sofrido, o Real Madrid não se abalou e, antes do intervalo, aos 42 minutos, Éder Militão escorou cruzamento alto de Vini Jr e a bola encontrou Jude Bellingham, que completou para o gol vazio para desempatar o duelo. No lance seguinte, após jogada individual de Vinícius pela esquerda, Bellingham finalizou com defesa de Szczęsny e Mbappé aproveitou o rebote para marcar o terceiro, mas estava em condição irregular e o árbitro auxiliar anulou o gol em campo.

No início da segunda etapa, em lance perto da linha de fundo com Jude Bellingham, os jogadores e os torcedores do Real Madrid reclamaram de pênalti por mão na bola de Eric García. Ao checar o lance no monitor do VAR, César Soto Grado marcou a penalidade. Na cobrança, Kylian Mbappé parou em Wojciech Szczęsny, que, de mão trocada, pulou para o lado direito e defendeu a batida do francês.

Mbappé se lamenta durante clássico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Na sequência, o Barcelona teve contra-ataque puxado por Fermín López, na qual tinha duas opções claras de passe, com Rashford e Ferran, mas decidiu finalizar da entrada da área. Porém, a finalização foi no meio do gol, o que facilitou a defesa de Courtois. Logo depois, foi a vez do Real Madrid ter uma escapada em velocidade, com Éder Militão, que se atirou ao ataque, ganhou no corpo de Alejandro Balde e entrou na área livre. Mas sem aquele "instinto atacante", o zagueiro brasileiro demorou demais para tomar alguma decisão e tocou mal para Vini Jr, que finalizou travado e a bola se perdeu na linha de fundo.

Com poucos minutos em campo, ao entrar no lugar de Arda Güler, Brahim Díaz recebeu na direita e cruzou rasteiro para Jude Bellingham, que, com calma, finalizou no canto esquerdo de Szczęsny para marcar o terceiro. Porém, o meia marroquino caiu na linha de impedimento do Barça e o gol do Real Madrid foi anulado, mais uma vez.

Em novas alterações do Real Madrid, Vini Jr foi substituído por Rodrygo. O camisa 7 do Real Madrid ficou furioso com a mudança e saiu do gramado reclamando da escolha e foi diretamente ao vestiário, mas se dirigiu ao banco de reservas logo depois.

Com o Barcelona ainda mais no ataque, o Real Madrid teve chances de marcar o terceiro gol, principalmente em escapadas com Kylian Mbappé, mas sem aproveitar as oportunidades. Do outro lado, em atuação apagada, Lamine Yamal tentou criar jogadas em busca do empate catalão, mas sem sucesso. Antes do apito final, por falta dura em Tchouameni, Pedri recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. No banco de reservas, jogadores de ambos os times bateram boca e gerou confusão na área técnica. Após o reinício de jogo, o árbitro encerrou a partida e o Real Madrid saiu vencedor por 2 a 1.