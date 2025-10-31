menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico do Real Madrid abre o jogo sobre Vini Jr: 'Tudo resolvido'

Xabi Alonso colocou um ponto final na polêmica com o atacante brasileiro

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 31/10/2025
11:20
Xabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes
imagem cameraXabi Alonso reage durante dura derrota do Real Madrid para o PSG no Mundial de Clubes (Foto: Buda Mendes/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Xabi Alonso, do Real Madrid, colocou um ponto final na polêmica com Vini Jr. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), véspera do duelo contra o Valencia, pela 11ª rodada de La Liga, o treinador espanhol disse que se resolveu com o atacante brasileiro. Ambos passaram por um conflito após reclamação do jogador ao ser substituído durante o El Clásico que terminou com vitória dos Merengues sobre o Barcelona.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— Na quarta-feira, depois de dois dias de descanso, tivemos uma reunião com todos. Vini esteve impecável, falou de coração, e eu fiquei satisfeito. Está tudo resolvido — disse Xabi Alonso.

continua após a publicidade

O técnico do Real Madrid também se manifestou sobre o comunicado divulgado por Vini Jr, em que pediu desculpas pela reação negativa, mesmo sem fazer menção pública a Alonso. O perdão do brasileiro, inclusive, repercutiu na Espanha.

— Foi um comunicado muito valioso e positivo. Ele falou com o coração sobre o que quer dar. O mais importante é o que disse a seus companheiros e à torcida. Desde quarta-feira o tema está encerrado. Estamos todos no mesmo barco e remando na mesma direção — terminou.

continua após a publicidade

Confusão entre Vini Jr e Xabi Alonso

Vini Jr - Real Madrid
Vini Jr precisou ser contido em confusão após o clássico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

O conflito entre as partes aconteceu no último domingo (26), quando Vinícius deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo de Real Madrid e Barcelona, visivelmente irritado com a substituição. Ao sair, o brasileiro reclamou duramente e chegou a ir direto para o vestiário antes de retornar ao banco de reservas.

Líder disparado do Campeonato Espanhol com 27 pontos, cinco a mais que o vice Barcelona, o Real Madrid enfrentará o Valencia neste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11º rodada de La Liga 2025/26.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias