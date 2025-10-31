Técnico do Real Madrid abre o jogo sobre Vini Jr: 'Tudo resolvido'
Xabi Alonso colocou um ponto final na polêmica com o atacante brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Xabi Alonso, do Real Madrid, colocou um ponto final na polêmica com Vini Jr. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31), véspera do duelo contra o Valencia, pela 11ª rodada de La Liga, o treinador espanhol disse que se resolveu com o atacante brasileiro. Ambos passaram por um conflito após reclamação do jogador ao ser substituído durante o El Clásico que terminou com vitória dos Merengues sobre o Barcelona.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Paquetá é advertido por não colaborar com investigação sobre apostas
Futebol Internacional31/10/2025
- Futebol Internacional
Jornal equatoriano reprova decisão de árbitro em Palmeiras x LDU: ‘Prejudicou’
Futebol Internacional31/10/2025
- Futebol Internacional
Bruno Fernandes: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Futebol Internacional31/10/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Na quarta-feira, depois de dois dias de descanso, tivemos uma reunião com todos. Vini esteve impecável, falou de coração, e eu fiquei satisfeito. Está tudo resolvido — disse Xabi Alonso.
O técnico do Real Madrid também se manifestou sobre o comunicado divulgado por Vini Jr, em que pediu desculpas pela reação negativa, mesmo sem fazer menção pública a Alonso. O perdão do brasileiro, inclusive, repercutiu na Espanha.
— Foi um comunicado muito valioso e positivo. Ele falou com o coração sobre o que quer dar. O mais importante é o que disse a seus companheiros e à torcida. Desde quarta-feira o tema está encerrado. Estamos todos no mesmo barco e remando na mesma direção — terminou.
Confusão entre Vini Jr e Xabi Alonso
O conflito entre as partes aconteceu no último domingo (26), quando Vinícius deixou o gramado aos 27 minutos do segundo tempo de Real Madrid e Barcelona, visivelmente irritado com a substituição. Ao sair, o brasileiro reclamou duramente e chegou a ir direto para o vestiário antes de retornar ao banco de reservas.
Líder disparado do Campeonato Espanhol com 27 pontos, cinco a mais que o vice Barcelona, o Real Madrid enfrentará o Valencia neste sábado (1), às 17h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11º rodada de La Liga 2025/26.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias