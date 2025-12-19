Treinador brasileiro abre as portas do Al-Riyadh para elenco do Napoli
Maurício Dulac encontra com Antonio Conte e Juan Jesus
Técnico do Al-Riyadh Sub-21, Maurício Dulac recebeu nas dependências do clube a delegação do Napoli, que conquistou uma vaga na final da Supercopa da Itália. A equipe comandada por Antonio Conte derrotou o Milan por 1 a 0 e busca o primeiro título da temporada no domingo (21).
Na recepção da comissão técnica e dos jogadores do Napoli, Maurício Dulac reencontrou o zagueiro Juan Jesus. O treinador comentou sobre o evento e o fato de ter revisto o defensor brasileiro após 13 anos, onde trabalharam juntos na base do Internacional.
- Receber esse grupo por aqui é um grande privilégio para todos nós. Conte é uma referência e foi bem receptivo com a nossa comissão técnica e atletas. Ainda tive o prazer de rever um velho conhecido. Reencontrei o Juan Jesus após 13 anos. Ele foi um dos jogadores que trabalhou comigo no Projeto Aprimorar, onde eu cuidava da parte defensiva nos treinamentos das categorias de base do Internacional.
Além da troca de informações entre profissionais, Maurício Dulac pôde comandar o Al-Riyadh Sub-21 em um amistoso contra o segundo time do Napoli.
Napoli encara o Bologna na final da Supercopa da Itália
Na decisão da Supercopa da Itália, o Napoli encara o Bologna, que venceu a Inter de Milão nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A final será disputada na Arábia Saudita, que sedia o torneio.
