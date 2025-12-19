menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Treinador brasileiro abre as portas do Al-Riyadh para elenco do Napoli

Maurício Dulac encontra com Antonio Conte e Juan Jesus

Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
18:28
Maurício Dulac posa ao lado de Antonio Conte, atual técnico do Napoli
imagem cameraMaurício Dulac posa ao lado de Antonio Conte, atual técnico do Napoli (Foto: Arquivo pessoal)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico do Al-Riyadh Sub-21, Maurício Dulac recebeu nas dependências do clube a delegação do Napoli, que conquistou uma vaga na final da Supercopa da Itália. A equipe comandada por Antonio Conte derrotou o Milan por 1 a 0 e busca o primeiro título da temporada no domingo (21).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na recepção da comissão técnica e dos jogadores do Napoli, Maurício Dulac reencontrou o zagueiro Juan Jesus. O treinador comentou sobre o evento e o fato de ter revisto o defensor brasileiro após 13 anos, onde trabalharam juntos na base do Internacional.

continua após a publicidade

- Receber esse grupo por aqui é um grande privilégio para todos nós. Conte é uma referência e foi bem receptivo com a nossa comissão técnica e atletas. Ainda tive o prazer de rever um velho conhecido. Reencontrei o Juan Jesus após 13 anos. Ele foi um dos jogadores que trabalhou comigo no Projeto Aprimorar, onde eu cuidava da parte defensiva nos treinamentos das categorias de base do Internacional.

Além da troca de informações entre profissionais, Maurício Dulac pôde comandar o Al-Riyadh Sub-21 em um amistoso contra o segundo time do Napoli.

continua após a publicidade
Maurício Dulac reencontrou Juan Jesus, zagueiro do Napoli, após 13 anos
Maurício Dulac reencontrou Juan Jesus, zagueiro do Napoli, após 13 anos (Foto: Arquivo pessoal)

Napoli encara o Bologna na final da Supercopa da Itália

Na decisão da Supercopa da Itália, o Napoli encara o Bologna, que venceu a Inter de Milão nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A final será disputada na Arábia Saudita, que sedia o torneio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias