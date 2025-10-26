Mbappé é protagonista, e Real Madrid vence Barcelona em La Liga
Merengues se isolam na liderança da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid venceu o Barcelona por 2 a 1, neste domingo (26), em partida válida pela décima rodada de La Liga. No El Clásico disputado no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), os Merengues contaram com o brilho de Kylian Mbappé e Jude Bellingham para vencer os rivais e se manter na liderança do campeonato. Já o Barcelona teve atuação apagada, principalmente de Lamine Yamal, vaiado pela torcida da casa após declarações polêmicas feitas durante a semana.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na tabela, o Real Madrid se isola ainda mais na liderança de La Liga, com 27 pontos conquistados. Já o Barcelona segue na segunda colocação, com 22 pontos.
Como foi o El Clásico?
Logo no primeiro minutos, em dois erros na saída de bola do Real Madrid, de Dean Huijsen e Eduardo Camavinga, o Barcelona quase chegou ao gol com Marcus Rashford, mas o chute foi para fora. No lance seguinte, em lance de contra-ataque, Vini Jr foi derrubado por Lamine Yamal na área e o árbitro marcou pênalti. Porém, na revisão do VAR, César Soto Grado reverteu a decisão e marcou falta do brasileiro no espanhol.
Na sequência do duelo, a bola ficou concentrada no meio de campo, sem chances claras. O Real Madrid até conseguiu abrir o placar com golaço de Kylian Mbappé, que pegou de primeira fora da área e acertou o ângulo de Wojciech Szczęsny, mas foi marcado impedimento do atacante francês. Porém, minutos depois, aos 22, em passe espetacular de Jude Bellingham, Mbappé passou pelas costas de Pau Cubarsí, saiu cara a cara com Szczęsny e, em condição legal, finalizou com precisão para abrir o placar aos Merengues no El Clásico.
Com o gol, o Real Madrid seguiu criando as melhores oportunidades e quase marcou o segundo com Mbappé e Huijsen, mas pararam em Szczęsny, que fez ótimas defesas. Do outro lado, o Barcelona pouco fez e, quando teve oportunidade, a finalização de Ferran Torres foi defendida por Thibaut Courtois. Depois dessa chance, o goleiro do Barça salvou a equipe em outras duas vezes, em chutes de Vini Jr e Bellingham.
Aos 38 minutos, o Barcelona, que enfrentava dificuldades, conseguiu empatar o duelo com Fermín López, ao aproveitar erro de Arda Güler. O meia turco foi desarmado por Pedri na entrada da área do Real Madrid, com a roubada, a bola ficou com Marcus Rashford, que cruzou rasteiro para o meia espanhol completar perto da marca do pênalti e igualar o placar.
Mesmo com o gol sofrido, o Real Madrid não se abalou e, antes do intervalo, aos 42 minutos, Éder Militão escorou cruzamento alto de Vini Jr e a bola encontrou Jude Bellingham, que completou para o gol vazio para desempatar o duelo. No lance seguinte, após jogada individual de Vinícius pela esquerda, Bellingham finalizou com defesa de Szczęsny e Mbappé aproveitou o rebote para marcar o terceiro, mas estava em condição irregular e o árbitro auxiliar anulou o gol em campo.
No início da segunda etapa, em lance perto da linha de fundo com Jude Bellingham, os jogadores e os torcedores do Real Madrid reclamaram de pênalti por mão na bola de Eric García. Ao checar o lance no monitor do VAR, César Soto Grado marcou a penalidade. Na cobrança, Kylian Mbappé parou em Wojciech Szczęsny, que, de mão trocada, pulou para o lado direito e defendeu a batida do francês.
Na sequência, o Barcelona teve contra-ataque puxado por Fermín López, na qual tinha duas opções claras de passe, com Rashford e Ferran, mas decidiu finalizar da entrada da área. Porém, a finalização foi no meio do gol, o que facilitou a defesa de Courtois. Logo depois, foi a vez do Real Madrid ter uma escapada em velocidade, com Éder Militão, que se atirou ao ataque, ganhou no corpo de Alejandro Balde e entrou na área livre. Mas sem aquele "instinto atacante", o zagueiro brasileiro demorou demais para tomar alguma decisão e tocou mal para Vini Jr, que finalizou travado e a bola se perdeu na linha de fundo.
Com poucos minutos em campo, ao entrar no lugar de Arda Güler, Brahim Díaz recebeu na direita e cruzou rasteiro para Jude Bellingham, que, com calma, finalizou no canto esquerdo de Szczęsny para marcar o terceiro. Porém, o meia marroquino caiu na linha de impedimento do Barça e o gol do Real Madrid foi anulado, mais uma vez.
Em novas alterações do Real Madrid, Vini Jr foi substituído por Rodrygo. O camisa 7 do Real Madrid ficou furioso com a mudança e saiu do gramado reclamando da escolha e foi diretamente ao vestiário, mas se dirigiu ao banco de reservas logo depois.
Com o Barcelona ainda mais no ataque, o Real Madrid teve chances de marcar o terceiro gol, principalmente em escapadas com Kylian Mbappé, mas sem aproveitar as oportunidades. Do outro lado, em atuação apagada, Lamine Yamal tentou criar jogadas em busca do empate catalão, mas sem sucesso. Antes do apito final, por falta dura em Tchouameni, Pedri recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. No banco de reservas, jogadores de ambos os times bateram boca e gerou confusão na área técnica. Após o reinício de jogo, o árbitro encerrou a partida e o Real Madrid saiu vencedor por 2 a 1.
O que vem por aí?
O Real Madrid retorna aos gramados no sábado (1), às 17h (de Brasília), para encarar o Valencia, no Mestalla, pela 11ª rodada de La Liga. Pela mesma competição, no domingo, às 14h30 (de Brasília), o Barcelona recebe o Elche, no Estádio Olímpico Lluís Companys.
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid x Barcelona
10ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
🥅 Gols: Kylian Mbappé (RMA 22'/1ºT, 0-1); Fermín López (BAR 38'/1ºT, 1-1); Jude Bellingham (IRMA 42'/1ºT, 2-1);
🟨 Cartões amarelos: Federico Valverde (RMA, 23'/1ºT); Pedri (BAR, 42'/1ºT); Dean Huijsen (RMA 12'/2ºT); Fermín López (45+9'/2ºT)
🟥 Cartões vermelhos: Pedri (BAR, 45+10'/2ºT)
Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)
Thibaut Courtois; Federico Valverde (Daniel Carvajal), Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler (Brahim Díaz); Vini Jr. (Rodrygo), Jude Bellingham (Dani Ceballos) e Kylian Mbappé (Gonzalo García).
Barcelona (Técnico: Marcus Sorg)
Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Pau Cubarsí (Roony Bardghji), Eric García (Ronald Araújo), Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford e Ferran Torres (Marc Casadó).
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias