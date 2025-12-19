Ravaglia é herói, e Bologna avança à final da Supercopa da Itália
Rossoblus irão enfrentar o Napoli na final da competição
O Bologna venceu a Inter de Milão por 3 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, pela semifinal da Supercopa da Itália, nesta sexta-feira (19). Em duelo realizado no Al -Awwal Park, em Riade (SAU), os Rossoblus saíram atrás no placar logo no primeiro minuto, com Marcus Thuram, mas reagiram com gol de Riccardo Orsolini. Nos pênaltis, o goleiro Federico Ravaglia fez duas defesas e foi o herói da classificação do Bologna.
Com a vitória, a equipe de Vincenzo Italiano irá encarar o Napoli na decisão, que será realizada na segunda-feira (22), no Al -Awwal Park, em Riade (SAU), às 16h (de Brasília). Os comandados por Antonio Conte eliminaram o Milan por 2 a 0 na outra semifinal.
Como foi Bologna x Inter de Milão?
Logo no primeiro minuto, Alessandro Bastoni interceptou o passe do Bologna no campo de ataque, avançou e cruzou perto da área. O passe pelo alto encontrou Marcus Thuram, que pegou de primeira, quase da pequena área, e abriu o placar para a Inter de Milão. Com o gol sofrido, os rossoblus começaram a ter mais a posse de bola e levaram perigo com Castro e Bernardeschi, mas não conseguiram empatar.
A Inter apostava nos contra-ataques e quase ampliou com Ange Bonny, mas parou em Ravaglia. Porém, já na reta final da primeira etapa, Yann Bisseck acertou a bola com o braço dentro da área e o árbitro marcou pênalti ao Bologna, após revisão do VAR. Na cobrança, Riccardo Orsolini chutou no meio do gol e igualou o placar.
No retorno do intervalo, a Inter teve mais o controle da bola, mas quem teve a primeira chance foi o Bologna. Após recuo errado de De Vrij, Santiago Castro quase aproveitou, mas o goleiro Josep Martínez conseguiu corrigir. No lance seguinte, em contra-ataque, Federico Dimarco acertou um voleio de primeira, mas Federico Ravaglia fez a defesa e salvou os rossoblus.
A Inter voltou ao ataque e teve um pênalti marcado ao seu favor, em falta de Heggen em Bonny, mas o árbitro foi ao VAR e marcou falta do atacante no zagueiro. Na sequência, a partida ficou morna, sem grandes oportunidades de gol. Assim, Cristian Chivu promoveu alterações nos nerazzurris, incluindo a entrada de Lautaro Martínez no lugar de Marcus Thuram. Do outro lado, Vincenzo Italiano também se movimentou e Santiago Castro deu lugar a Ciro Immobile no ataque do Bologna.
Após as substituições, a Inter de Milão ficou perto do segundo gol com Lautaro Martínez. O atacante argentino recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu forte, mas Ravaglia fez grande defesa. Logo na sequência, os neurazzurris voltaram ao ataque e Dimarco finalizou de fora da área, mas a bola passou perto da trave. Minutos depois, em cobrança de escanteio, a Inter teve grande chance, com De Vrij, mas o zagueiro holandês errou no cabeceio e a finalização foi para fora.
Nos acréscimos, a defesa da Inter falhou e a bola sobrou para Giovanni Fabbian dentro da área. O meia italiano bateu colocado no canto esquerdo de Josep Martínez, que pulou e fez grande defesa para evitar o gol da vitória do Bologna. Sem definição nos noventa minutos, a semifinal foi aos pênaltis de forma direta.
Nas cobranças, Lautaro Martínez e Lewis Ferguson marcaram para ambas as equipes, porém, na sequência, Bastoni, Barella e Bonny perderam para Inter de forma consecutiva. Do outro lado, Nikola Moro e Juan Miranda também desperdiçaram para o Bologna, mas, na quarta cobrança dos rossoblus, Rowe fez o gol e deu a vantagem a equipe. Na quinta série, De Vrij deu sobrevida aos Neurrazzuris, mas Ciro Immobile marcou e classificou a equipe de Vincenzo Italiano para final por 3 a 2 nos pênaltis.
