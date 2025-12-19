menu hamburguer
Forbes lista as 50 equipes mais valiosas do mundo; confira

Time da NFL lidera a lista há nove anos, e com larga vantagem para o vice

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
18:14
Times de futebol americano são destaques da lista da revista
Times de futebol americano são destaques da lista da revista
O site da revista estadunidense Forbes apresentou uma lista aguardada. A das 50 equipes mais valiosas do mundo. E a atualização mostra que o Dallas Cowboys, da NFL, nada de braçadas na liderança. São US$ 13 bilhões (R$ 71,7 bilhões). Destaque que chama atenção da própria publicação.

A equipe de futebol americano está no topo da lista desde 2016, e com crescimento exponencial. Atualmente, são US$ 2 bilhões a mais no valor em relação ao segundo lugar: o Golden State Warriors, da NBA.

O top-10 da Forbes é formado somente por equipes das duas ligas. O New York Yankees, da MLB, é o primeiro intruso. No top-50 aparecem apenas quatro representantes de futebol. Confira abaixo.

Confira as 50 equipes mais valiosas do mundo

    1.
  1. Dallas Cowboys (NFL) – US$ 13 bilhões
    2. 2.
  2. Golden State Warriors (NBA) – US$ 11 bilhões
    3. 3.
  3. Los Angeles Rams (NFL) – US$ 10,5 bilhões
    4. 4.
  4. New York Giants (NFL) – US$ 10,1 bilhões
    5. 5.
  5. Los Angeles Lakers (NBA) – US$ 10 bilhões
    6. 6.
  6. New York Knicks (NBA) – US$ 9,75 bilhões
    7. 7.
  7. New England Patriots (NFL) – US$ 9 bilhões
    8. 8.
  8. San Francisco 49ers (NFL) – US$ 8,6 bilhões
    9. 9.
  9. Philadelphia Eagles (NFL) – US$ 8,3 bilhões
    10. 10.
  10. Chicago Bears (NFL) – US$ 8,2 bilhões
    11. 11.
  11. New York Yankees (MLB) – US$ 8,2 bilhões
    12. 12.
  12. New York Jets (NFL) – US$ 8,1 bilhões
    13. 13.
  13. Las Vegas Raiders (NFL) – US$ 7,7 bilhões
    14. 14.
  14. Washington Commanders (NFL) – US$ 7,6 bilhões
    15. 15.
  15. Los Angeles Clippers (NBA) – US$ 7,5 bilhões
    16. 16.
  16. Miami Dolphins (NFL) – US$ 7,5 bilhões
    17. 17.
  17. Houston Texans (NFL) – US$ 7,4 bilhões
    18. 18.
  18. Denver Broncos (NFL) – US$ 6,8 bilhões
    19. 19.
  19. Los Angeles Dodgers (MLB) – US$ 6,8 bilhões
    20. 20.
  20. Real Madrid (Futebol) – US$ 6,75 bilhões
    21. 21.
  21. Boston Celtics (NBA) – US$ 6,7 bilhões
    22. 22.
  22. Seattle Seahawks (NFL) – US$ 6,7 bilhões
    23. 23.
  23. Green Bay Packers (NFL) – US$ 6,65 bilhões
    24. 24.
  24. Manchester United (Futebol) – US$ 6,6 bilhões
    25. 25.
  25. Tampa Bay Buccaneers (NFL) – US$ 6,6 bilhões
    26. 26.
  26. Ferrari (Fórmula 1) – US$ 6,5 bilhões
    27. 27.
  27. Pittsburgh Steelers (NFL) – US$ 6,5 bilhões
    28. 28.
  28. Cleveland Browns (NFL) – US$ 6,4 bilhões
    29. 29.
  29. Atlanta Falcons (NFL) – US$ 6,35 bilhões
    30. 30.
  30. Tennessee Titans (NFL) – US$ 6,3 bilhões
    31. 31.
  31. Minnesota Vikings (NFL) – US$ 6,25 bilhões
    32. 32.
  32. Kansas City Chiefs (NFL) – US$ 6,2 bilhões
    33. 33.
  33. Baltimore Ravens (NFL) – US$ 6,1 bilhões
    34. 34.
  34. Chicago Bulls (NBA) – US$ 6 bilhões
    35. 35.
  35. Los Angeles Chargers (NFL) – US$ 6 bilhões
    36. 36.
  36. Mercedes (Fórmula 1) – US$ 6 bilhões
    37. 37.
  37. Buffalo Bills (NFL) – US$ 5,95 bilhões
    38. 38.
  38. Houston Rockets (NBA) – US$ 5,9 bilhões
    39. 39.
  39. Indianapolis Colts (NFL) – US$ 5,9 bilhões
    40. 40.
  40. Carolina Panthers (NFL) – US$ 5,7 bilhões
    41. 41.
  41. Miami Heat (NBA) – US$ 5,7 bilhões
    42. 42.
  42. Barcelona (Futebol) – US$ 5,65 bilhões
    43. 43.
  43. Jacksonville Jaguars (NFL) – US$ 5,6 bilhões
    44. 44.
  44. Brooklyn Nets (NBA) – US$ 5,6 bilhões
    45. 45.
  45. Arizona Cardinals (NFL) – US$ 5,5 bilhões
    46. 46.
  46. Philadelphia 76ers (NBA) – US$ 5,45 bilhões
    47. 47.
  47. Phoenix Suns (NBA) – US$ 5,42 bilhões
    48. 48.
  48. Detroit Lions (NFL) – US$ 5,4 bilhões
    49. 49.
  49. Liverpool (Futebol) – US$ 5,4 bilhões
    50. 50.
  50. Toronto Raptors (NBA) – US$ 5,4 bilhões
Forbes lista as 50 equipes mais valiosas do mundo; confira (Foto: Dallas Cowboys)
