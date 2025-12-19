Forbes lista as 50 equipes mais valiosas do mundo; confira

O site da revista estadunidense Forbes apresentou uma lista aguardada. A das 50 equipes mais valiosas do mundo. E a atualização mostra que o Dallas Cowboys, da NFL, nada de braçadas na liderança. São US$ 13 bilhões (R$ 71,7 bilhões). Destaque que chama atenção da própria publicação.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A equipe de futebol americano está no topo da lista desde 2016, e com crescimento exponencial. Atualmente, são US$ 2 bilhões a mais no valor em relação ao segundo lugar: o Golden State Warriors, da NBA.

O top-10 da Forbes é formado somente por equipes das duas ligas. O New York Yankees, da MLB, é o primeiro intruso. No top-50 aparecem apenas quatro representantes de futebol. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Confira as 50 equipes mais valiosas do mundo

1 . Dallas Cowboys (NFL) – US$ 13 bilhões 2 . Golden State Warriors (NBA) – US$ 11 bilhões 3 . Los Angeles Rams (NFL) – US$ 10,5 bilhões 4 . New York Giants (NFL) – US$ 10,1 bilhões 5 . Los Angeles Lakers (NBA) – US$ 10 bilhões 6 . New York Knicks (NBA) – US$ 9,75 bilhões 7 . New England Patriots (NFL) – US$ 9 bilhões 8 . San Francisco 49ers (NFL) – US$ 8,6 bilhões 9 . Philadelphia Eagles (NFL) – US$ 8,3 bilhões 10 . Chicago Bears (NFL) – US$ 8,2 bilhões 11 . New York Yankees (MLB) – US$ 8,2 bilhões 12 . New York Jets (NFL) – US$ 8,1 bilhões 13 . Las Vegas Raiders (NFL) – US$ 7,7 bilhões 14 . Washington Commanders (NFL) – US$ 7,6 bilhões 15 . Los Angeles Clippers (NBA) – US$ 7,5 bilhões 16 . Miami Dolphins (NFL) – US$ 7,5 bilhões 17 . Houston Texans (NFL) – US$ 7,4 bilhões 18 . Denver Broncos (NFL) – US$ 6,8 bilhões 19 . Los Angeles Dodgers (MLB) – US$ 6,8 bilhões 20 . Real Madrid (Futebol) – US$ 6,75 bilhões 21 . Boston Celtics (NBA) – US$ 6,7 bilhões 22 . Seattle Seahawks (NFL) – US$ 6,7 bilhões 23 . Green Bay Packers (NFL) – US$ 6,65 bilhões 24 . Manchester United (Futebol) – US$ 6,6 bilhões 25 . Tampa Bay Buccaneers (NFL) – US$ 6,6 bilhões 26 . Ferrari (Fórmula 1) – US$ 6,5 bilhões 27 . Pittsburgh Steelers (NFL) – US$ 6,5 bilhões 28 . Cleveland Browns (NFL) – US$ 6,4 bilhões 29 . Atlanta Falcons (NFL) – US$ 6,35 bilhões 30 . Tennessee Titans (NFL) – US$ 6,3 bilhões 31 . Minnesota Vikings (NFL) – US$ 6,25 bilhões 32 . Kansas City Chiefs (NFL) – US$ 6,2 bilhões 33 . Baltimore Ravens (NFL) – US$ 6,1 bilhões 34 . Chicago Bulls (NBA) – US$ 6 bilhões 35 . Los Angeles Chargers (NFL) – US$ 6 bilhões 36 . Mercedes (Fórmula 1) – US$ 6 bilhões 37 . Buffalo Bills (NFL) – US$ 5,95 bilhões 38 . Houston Rockets (NBA) – US$ 5,9 bilhões 39 . Indianapolis Colts (NFL) – US$ 5,9 bilhões 40 . Carolina Panthers (NFL) – US$ 5,7 bilhões 41 . Miami Heat (NBA) – US$ 5,7 bilhões 42 . Barcelona (Futebol) – US$ 5,65 bilhões 43 . Jacksonville Jaguars (NFL) – US$ 5,6 bilhões 44 . Brooklyn Nets (NBA) – US$ 5,6 bilhões 45 . Arizona Cardinals (NFL) – US$ 5,5 bilhões 46 . Philadelphia 76ers (NBA) – US$ 5,45 bilhões 47 . Phoenix Suns (NBA) – US$ 5,42 bilhões 48 . Detroit Lions (NFL) – US$ 5,4 bilhões 49 . Liverpool (Futebol) – US$ 5,4 bilhões 50 . Toronto Raptors (NBA) – US$ 5,4 bilhões