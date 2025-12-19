Forbes lista as 50 equipes mais valiosas do mundo; confira
Time da NFL lidera a lista há nove anos, e com larga vantagem para o vice
- Matéria
- Mais Notícias
O site da revista estadunidense Forbes apresentou uma lista aguardada. A das 50 equipes mais valiosas do mundo. E a atualização mostra que o Dallas Cowboys, da NFL, nada de braçadas na liderança. São US$ 13 bilhões (R$ 71,7 bilhões). Destaque que chama atenção da própria publicação.
Puma e clube francês lançam coleção inspirada em diásporas africanas
Lance! Biz
Palmeiras volta a garantir valores pela venda de Endrick ao Real Madrid; entenda
Lance! Biz
Manchester City tem receita histórica, mas termina temporada no prejuízo; entenda
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
A equipe de futebol americano está no topo da lista desde 2016, e com crescimento exponencial. Atualmente, são US$ 2 bilhões a mais no valor em relação ao segundo lugar: o Golden State Warriors, da NBA.
O top-10 da Forbes é formado somente por equipes das duas ligas. O New York Yankees, da MLB, é o primeiro intruso. No top-50 aparecem apenas quatro representantes de futebol. Confira abaixo.
Confira as 50 equipes mais valiosas do mundo
- Dallas Cowboys (NFL) – US$ 13 bilhões
- Golden State Warriors (NBA) – US$ 11 bilhões
- Los Angeles Rams (NFL) – US$ 10,5 bilhões
- New York Giants (NFL) – US$ 10,1 bilhões
- Los Angeles Lakers (NBA) – US$ 10 bilhões
- New York Knicks (NBA) – US$ 9,75 bilhões
- New England Patriots (NFL) – US$ 9 bilhões
- San Francisco 49ers (NFL) – US$ 8,6 bilhões
- Philadelphia Eagles (NFL) – US$ 8,3 bilhões
- Chicago Bears (NFL) – US$ 8,2 bilhões
- New York Yankees (MLB) – US$ 8,2 bilhões
- New York Jets (NFL) – US$ 8,1 bilhões
- Las Vegas Raiders (NFL) – US$ 7,7 bilhões
- Washington Commanders (NFL) – US$ 7,6 bilhões
- Los Angeles Clippers (NBA) – US$ 7,5 bilhões
- Miami Dolphins (NFL) – US$ 7,5 bilhões
- Houston Texans (NFL) – US$ 7,4 bilhões
- Denver Broncos (NFL) – US$ 6,8 bilhões
- Los Angeles Dodgers (MLB) – US$ 6,8 bilhões
- Real Madrid (Futebol) – US$ 6,75 bilhões
- Boston Celtics (NBA) – US$ 6,7 bilhões
- Seattle Seahawks (NFL) – US$ 6,7 bilhões
- Green Bay Packers (NFL) – US$ 6,65 bilhões
- Manchester United (Futebol) – US$ 6,6 bilhões
- Tampa Bay Buccaneers (NFL) – US$ 6,6 bilhões
- Ferrari (Fórmula 1) – US$ 6,5 bilhões
- Pittsburgh Steelers (NFL) – US$ 6,5 bilhões
- Cleveland Browns (NFL) – US$ 6,4 bilhões
- Atlanta Falcons (NFL) – US$ 6,35 bilhões
- Tennessee Titans (NFL) – US$ 6,3 bilhões
- Minnesota Vikings (NFL) – US$ 6,25 bilhões
- Kansas City Chiefs (NFL) – US$ 6,2 bilhões
- Baltimore Ravens (NFL) – US$ 6,1 bilhões
- Chicago Bulls (NBA) – US$ 6 bilhões
- Los Angeles Chargers (NFL) – US$ 6 bilhões
- Mercedes (Fórmula 1) – US$ 6 bilhões
- Buffalo Bills (NFL) – US$ 5,95 bilhões
- Houston Rockets (NBA) – US$ 5,9 bilhões
- Indianapolis Colts (NFL) – US$ 5,9 bilhões
- Carolina Panthers (NFL) – US$ 5,7 bilhões
- Miami Heat (NBA) – US$ 5,7 bilhões
- Barcelona (Futebol) – US$ 5,65 bilhões
- Jacksonville Jaguars (NFL) – US$ 5,6 bilhões
- Brooklyn Nets (NBA) – US$ 5,6 bilhões
- Arizona Cardinals (NFL) – US$ 5,5 bilhões
- Philadelphia 76ers (NBA) – US$ 5,45 bilhões
- Phoenix Suns (NBA) – US$ 5,42 bilhões
- Detroit Lions (NFL) – US$ 5,4 bilhões
- Liverpool (Futebol) – US$ 5,4 bilhões
- Toronto Raptors (NBA) – US$ 5,4 bilhões
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias