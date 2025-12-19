Jornal revela cláusula para venda de Bruno Fernandes no United
Meia português ficou próximo de uma transferência ao Al-Hilal no último verão
Após a polêmica entrevista nesta semana, o jornal "Daily Mail" noticiou que Bruno Fernandes possui uma cláusula especial para sair do Manchester United. De acordo com o veículo inglês, clubes de fora da Premier League podem adquirir o português por pouco mais de R$ 400 milhões.
O jornal detalhou que a cláusula já estava ativa no último verão europeu, quando clubes como Al-Hilal e Al-Nassr estiveram em negociações com Bruno Fernandes. O valor definido seria de 56,6 milhões de libras (cerca de R$ 420 milhões na cotação atual), quantia referente a metade do valor que os sauditas estariam dispostos a pagar. Além dos gigantes do Oriente Médio, o Bayern de Munique também vem sendo ligado ao jogador.
Bruno Fernandes expôs mágoa com diretoria do Manchester United
Nesta semana, Bruno Fernandes concedeu uma entrevista exclusiva ao "Canal 11" e revelou sua mágoa com a alta cúpula do Manchester United. O português abordou os rumores da última janela de transferências, em que esteve amplamente ligado a uma mudança para a Arábia Saudita e afirmou que os Red Devils queriam vendê-lo.
— O Manchester United queria que eu saísse, isso está na minha cabeça. Acho que eles não tiveram coragem porque o treinador me queria aqui, mas da parte do clube eu sentia que, se eu saísse, não seria tão ruim — declarou Bruno.
A partir disso, Bruno Fernandes foi questionado sobre o motivo de ter optado pela permanência em Manchester e voltou a alfinetar a diretoria.
— Decidi ficar porque amo genuinamente o clube, mas a lealdade não é tão valorizada como antigamente. Isso me deixa triste, porque dou tudo de mim, jogando bem ou mal — afirmou.
