Futebol Internacional

Jornal revela cláusula para venda de Bruno Fernandes no United

Meia português ficou próximo de uma transferência ao Al-Hilal no último verão

Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
18:34
Bruno possui cláusula para deixar o Manchester United (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)
Após a polêmica entrevista nesta semana, o jornal "Daily Mail" noticiou que Bruno Fernandes possui uma cláusula especial para sair do Manchester United. De acordo com o veículo inglês, clubes de fora da Premier League podem adquirir o português por pouco mais de R$ 400 milhões.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O jornal detalhou que a cláusula já estava ativa no último verão europeu, quando clubes como Al-Hilal e Al-Nassr estiveram em negociações com Bruno Fernandes. O valor definido seria de 56,6 milhões de libras (cerca de R$ 420 milhões na cotação atual), quantia referente a metade do valor que os sauditas estariam dispostos a pagar. Além dos gigantes do Oriente Médio, o Bayern de Munique também vem sendo ligado ao jogador.

Bruno Fernandes comemora gol em United x Chelsea (Foto: Oli SCARFF / AFP)
Bruno Fernandes comemora gol em United x Chelsea (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Bruno Fernandes expôs mágoa com diretoria do Manchester United

Nesta semana, Bruno Fernandes concedeu uma entrevista exclusiva ao "Canal 11" e revelou sua mágoa com a alta cúpula do Manchester United. O português abordou os rumores da última janela de transferências, em que esteve amplamente ligado a uma mudança para a Arábia Saudita e afirmou que os Red Devils queriam vendê-lo.

— O Manchester United queria que eu saísse, isso está na minha cabeça. Acho que eles não tiveram coragem porque o treinador me queria aqui, mas da parte do clube eu sentia que, se eu saísse, não seria tão ruim — declarou Bruno.

A partir disso, Bruno Fernandes foi questionado sobre o motivo de ter optado pela permanência em Manchester e voltou a alfinetar a diretoria.

— Decidi ficar porque amo genuinamente o clube, mas a lealdade não é tão valorizada como antigamente. Isso me deixa triste, porque dou tudo de mim, jogando bem ou mal — afirmou.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

