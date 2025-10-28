Vini Jr. e Virgínia oficializam namoro; veja como foi o pedido

O pedido oficial do namoro entre Virgínia e Vini Jr. finalmente veio! Ao que tudo indica, o jogador do Real Madrid foi quem tomou a iniciativa de tonar o casal oficial. Nas cores tradicionais do amor, Vini apostou no vermelho e branco para reconquistar o coração da influenciadora.

Aliança, união de iniciais, ursos românticos, pétalas e balões. O amor chegou em Mônaco para o casal do momento: Vini Jr e Virgínia. 🖼️Veja as fotos do pedido;

Os primeiros contatos entre Vini Jr e a influenciadora Virginia Fonseca aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Quem é Virgínia Fonseca, namorada de Vini Jr?

Virginia Fonseca, cujo nome completo é Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa, é uma influenciadora digital, apresentadora de televisão, empresária e youtuber brasileira-americana, nascida em 6 de abril de 1999 em Danbury, Connecticut (EUA).

De ascendência portuguesa, ela se mudou para o Brasil aos 3 anos de idade, crescendo principalmente em Governador Valadares (MG). Apesar da cidadania americana, ela não fala inglês fluentemente e vive em Goiânia (GO) atualmente.

Seus negócios são altamente lucrativos: a WePink faturou 168,5 milhões de reais em 2022, e ela ganhou diversos prêmios, como Influenciadora do Ano no People's Choice Awards (2022) e TikToker do Ano no iBest (2021).

Virginia namorou o youtuber Rezende por dois anos antes de se relacionar com Zé Felipe em 2020. Eles se casaram em março de 2021 e tiveram três filhos: Maria Alice (2021), Maria Flor (2022) e José Leonardo (2024). Em maio de 2025, anunciaram a separação.