Convocação da Seleção: confira a última lista de Ancelotti no ano
Técnico italiano convoca atletas para os amistosos com Senegal e Tunísia
Com Vitor Roque, do Palmeiras, Fabinho, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, e Luciano Juba, do Bahia, o técnico Carlo Ancelotti acaba de anunciar a convocação da Seleção Brasileira para os dois últimos amistosos do ano, diante de Senegal (dia 15, em Londres) e Tunísia (dia 18, em Lille).
Confira a lista de Ancelotti:
GOLEIROS
Bento (Al Nassr)
Ederson (Fenerbahçe-TUR)
Hugo Souza (Corinthians)
DEFENSORES
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Danilo (Flamengo)
Eder Militão (Real Madrid)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Luciano Juba (Bahia)
Marquinhos (Paris Saint-Germain)
Paulo Henrique (Vasco)
Wesley (Roma)
MEIO-CAMPISTAS
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Fabinho (Al-Ittihad-ARA)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATACANTES
Estêvão (Chelsea)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Richarlison (Tottenham)
Rodrygo (Real Madrid)
Vini Jr. (Real Madrid)
Vitor Roque (Palmeiras)
Preparação antes da Copa do Mundo será no Brasil
A CBF anunciou que a preparação da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo será na Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Os atletas irão se apresentar no País e, após um período de testes, irão embarcar para os Estados Unidos.
A ideia é fazer um amistoso de despedida no Brasil antes do embarque para o Mundial. Em um segundo amistoso pré-Copa, a intenção é enfrentar um adversário de segundo escalão já nos Estados Unidos.
Convocação da Seleção desta segunda deve encerrar fase de testes
Segundo declarou o próprio Ancelotti na última Data Fifa, as partidas com Senegal e Tunísia devem ser os últimos para testes de jogadores. A intenção é que na próxima rodada de jogos, em março, a convocação da Seleção Brasileira já conte praticamente com o grupo que o técnico pretende levar à Copa do Mundo.
Até aqui, Carlo Ancelotti utilizou 39 jogadores nos seis jogos em que comandou o Brasil — quatro pelas Eliminatórias e os dois amistosos do mês passado, diante de Coreia do Sul e Japão.
Com os jogos desta Data Fifa acontecendo em Londres e Lille, a Seleção Brasileira irá se apresentar diretamente na Europa, a partir do próximo domingo (9). A maior parte da preparação, para o jogo com o Senegal no Emirates Stadium, será feita no CT do Arsenal Ao todos, estão previstos cinco atividades no local. O Brasil fará um único treino na França, no Decathlon Stadium, local do amistoso com a Tunísia.
