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Multicampeões pelo Real Madrid, astros vivem limbo no mercado europeu

Carvajal e Ceballos ainda não acharam um clube após deixar a equipe

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 11:34
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Dani Ceballos comemora com Vini Jr em partida do Real Madrid
Dani Ceballos vestiu a camisa da equipe madrilenha em 215 partidas oficiais desde sua chegada em 2017 (Foto: Reprodução / Instagram)

Após cravarem seus nomes na história do Real Madrid, Ceballos e Carvajal vivem momentos bem diferentes da glória que alcançaram no clube espanhol. Multicampeões pela equipe, os espanhóis encerraram seus vínculos com o clube ao fim da última temporada e ainda não acertaram com nenhum time para o início da nova temporada.

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A situação dos dois é diferente, mas ambos atravessam um período de indefinição no mercado. Enquanto Ceballos mantém o desejo de retornar ao Real Betis, Carvajal, aos 34 anos, não tem uma negociação conhecida em andamento. Os dois estão livres e podem assinar com qualquer equipe mesmo após o fechamento da janela.

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Ceballos espera pelo Betis e Carvajal sem proposta

Aos 30 anos, Ceballos colocou o Betis como prioridade para a sequência da carreira, mas ainda aguarda um avanço nas negociações com o clube. O meio-campista encerrou sua passagem pelo Real Madrid no fim de junho e, segundo o jornal espanhol AS, chegou a analisar uma proposta do Ajax, mas optou por esperar pelo time de Sevilha.

O principal obstáculo está no espaço disponível na folha salarial do Betis. O clube mantém contato com o jogador, mas ainda não conseguiu abrir margem para viabilizar a contratação. Ceballos, que completou 30 anos em agosto, estaria disposto a reduzir seus vencimentos para voltar ao Betis, onde foi revelado. A demora, porém, mantém o jogador em uma posição de espera no mercado.

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Mesmo que não seja contratado antes do encerramento da janela de La Liga, Ceballos ainda poderá assinar posteriormente por estar livre. Para disputar competições europeias, entretanto, existe um prazo específico para inscrição.

A situação de Carvajal chama atenção pela ausência de negociações conhecidas. O lateral-direito deixou o Real Madrid após o término do contrato e, aos 34 anos, ainda não encontrou uma nova equipe. O espanhol passou mais de uma década no clube e acumulou títulos durante sua trajetória no Santiago Bernabéu. Agora, trabalha de forma independente enquanto aguarda uma proposta para continuar a carreira.

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Na despedida de Carvajal e Alaba, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
Na despedida de Carvajal e Alaba, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por La Liga (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Ceballos e Carvajal não são os únicos ex-jogadores do Real Madrid sem clube. Joselu, de 36 anos, também está livre depois do fim de seu contrato com o Al Gharafa. O atacante pretende continuar atuando, mas ainda não recebeu uma oferta que considere satisfatória.

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