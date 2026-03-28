Resultados dos amistosos: Alemanha vence jogaço, Argentina brilha e Inglaterra empata
Gigantes europeus e sul-americanos entram em campo na preparação para o Mundial
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A sexta-feira (27) de Data Fifa foi marcada por confrontos eletrizantes e testes cruciais para as principais seleções. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, os gramados da Europa e da América do Sul serviram de palco para exibições de gala, como a de Florian Wirtz pela Alemanha, e para a consolidação de novos talentos, caso de Nico Paz na Argentina. Confira o que de melhor aconteceu nos principais duelos:
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Inglaterra 1 x 1 Uruguai
Em um Wembley lotado, Inglaterra e Uruguai fizeram um duelo equilibrado que terminou em igualdade no placar. O lateral Ben White colocou os ingleses na frente aos 36 minutos do segundo tempo, mas a Celeste de Marcelo Bielsa mostrou resiliência e buscou o empate heróico nos acréscimos, com um gol de pênalti convertido por Federico Valverde.
Holanda 2 x 1 Noruega
A Laranja Mecânica sofreu, mas conseguiu superar a valente seleção da Noruega por 2 a 1. Os noruegueses abriram o placar cedo com a promessa Andreas Schjelderup, mas a Holanda reagiu ainda no primeiro tempo com o capitão Virgil van Dijk e garantiu a virada na etapa final graças ao gol de Reijnders, selando o triunfo em casa.
Suíça 3 x 4 Alemanha
No jogo mais movimentado, a Alemanha venceu a Suíça por 4 a 3 em uma partida de sete gols e muitas reviravoltas. O grande nome da noite foi Florian Wirtz, que anotou dois gols e deu duas assistências, comandando a virada alemã após os suíços liderarem o placar por duas vezes com gols de Ndoye, Embolo e Monteiro.
Marrocos 1 x 1 Equador
Em Madri, o Marrocos, futuro adversário do Brasil no Mundial, ficou no empate em 1 a 1 contra o Equador. John Yeboah colocou os sul-americanos em vantagem no início do segundo tempo, mas os marroquinos pressionaram até o fim e alcançaram a igualdade com Neil El Aynaoui aos 43 minutos, após assistência precisa de Achraf Hakimi em cobrança de escanteio.
Espanha 3 x 0 Sérvia
A Espanha não tomou conhecimento da Sérvia e aplicou um contundente 3 a 0 no Estádio de la Cerámica. Com amplo domínio da posse de bola, a Fúria construiu a vitória com dois gols de Mikel Oyarzabal ainda na primeira etapa e fechou a conta com Victor Muñoz no segundo tempo, reafirmando seu status de uma das favoritas para 2026.
Argentina 2 x 1 Mauritânia
Na Bombonera, a Argentina venceu a Mauritânia por 2 a 1 em um jogo que serviu para observar jovens valores. Enzo Fernández abriu o caminho para a vitória aos 17 minutos, e a joia Nico Paz ampliou em uma bela cobrança de falta aos 32'; a equipe africana ainda conseguiu descontar com Jordan Lefort nos acréscimos, mas não evitou a festa dos atuais campeões do mundo.
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