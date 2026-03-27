Veja gols em Argentina x Mauritânia: Enzo abre o placar, Nico amplia e Lefort desconta

Argentina venceu por 2 a 1

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/03/2026
22:25
Lionel Messi durante amistoso internacional (Foto: Alejandro Pagni/AFP)
Lionel Messi durante amistoso internacional (Foto: Alejandro Pagni/AFP)
A Argentina vai confirmando o favoritismo diante da Mauritânia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Jogando na Bombonera, os argentinos controlam a posse de bola, criam as melhores chances e venceram o primeiro tempo por 2 a 1, mantendo o ritmo ofensivo na etapa final.

Desde os minutos iniciais, a Argentina impôs seu estilo, trocando passes no campo de ataque e pressionando a saída adversária. A Mauritânia, por sua vez, adotou postura mais defensiva, apostando em contra-ataques e bolas paradas para tentar surpreender.

O placar foi aberto aos 16 minutos do primeiro tempo, com Enzo Fernández. Após boa jogada pela direita, a bola sobrou para o meia na entrada da área, que finalizou com firmeza para estufar as redes.

Veja o primeiro gol:

Pouco depois, aos 31 minutos, Nico Paz ampliou em cobrança de falta ensaiada. A bola passou pela barreira e morreu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Diop.

Veja o segundo gol:

Segundo tempo segue movimentado

Na volta do intervalo, a Argentina manteve o controle do jogo, mas a Mauritânia conseguiu equilibrar mais as ações e levou perigo em algumas chegadas. O goleiro Emiliano Martínez, o Dibu, precisou trabalhar e fez boas defesas para evitar a reação adversária.

Argentina
Zagueiro Argentino Nahuel Molina, durante amistoso entre Argentina e Mauritânia (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

A entrada de Lionel Messi no segundo tempo levantou a torcida na Bombonera. O camisa 10 participou das jogadas ofensivas e quase marcou em finalização colocada, que passou perto do gol.

Após um bom segundo tempo, a Mauritânia consegue diminuir o placar. A equipe africana chega em cobrança de falta, com lançamento na área. A zaga argentina não consegue afastar, e a bola fica viva na área. A Mauritânia insiste ao tentar finalizar, até que a sobra fica com Lefort, que balança as redes!

Veja o gol:

