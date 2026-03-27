Veja gols em Argentina x Mauritânia: Enzo abre o placar, Nico amplia e Lefort desconta
Argentina venceu por 2 a 1
A Argentina vai confirmando o favoritismo diante da Mauritânia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. Jogando na Bombonera, os argentinos controlam a posse de bola, criam as melhores chances e venceram o primeiro tempo por 2 a 1, mantendo o ritmo ofensivo na etapa final.
Desde os minutos iniciais, a Argentina impôs seu estilo, trocando passes no campo de ataque e pressionando a saída adversária. A Mauritânia, por sua vez, adotou postura mais defensiva, apostando em contra-ataques e bolas paradas para tentar surpreender.
O placar foi aberto aos 16 minutos do primeiro tempo, com Enzo Fernández. Após boa jogada pela direita, a bola sobrou para o meia na entrada da área, que finalizou com firmeza para estufar as redes.
Pouco depois, aos 31 minutos, Nico Paz ampliou em cobrança de falta ensaiada. A bola passou pela barreira e morreu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Diop.
Segundo tempo segue movimentado
Na volta do intervalo, a Argentina manteve o controle do jogo, mas a Mauritânia conseguiu equilibrar mais as ações e levou perigo em algumas chegadas. O goleiro Emiliano Martínez, o Dibu, precisou trabalhar e fez boas defesas para evitar a reação adversária.
A entrada de Lionel Messi no segundo tempo levantou a torcida na Bombonera. O camisa 10 participou das jogadas ofensivas e quase marcou em finalização colocada, que passou perto do gol.
Após um bom segundo tempo, a Mauritânia consegue diminuir o placar. A equipe africana chega em cobrança de falta, com lançamento na área. A zaga argentina não consegue afastar, e a bola fica viva na área. A Mauritânia insiste ao tentar finalizar, até que a sobra fica com Lefort, que balança as redes!
