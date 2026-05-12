Lens e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em Lens (FRA), pela 29ª rodada do Campeonato Francês 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).

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O Lens, por sua vez, já assegurou a classificação direta para a próxima Champions League e tem os olhos voltados para a final da Copa da França contra o Nice. Os Sang et Or têm o melhor desempenho da Ligue 1 em casa, com média de 2,6 pontos por jogo e 14 vitórias em 16 partidas no Stade Bollaert. No entanto, Pierre Sage deve poupar titulares pensando na decisão da Copa, o que reduz a capacidade ofensiva dos donos da casa. Desfalques importantes incluem Jonathan Gradit (fratura), Régis Gurtner (lesão muscular) e Saud Abdulhamid (suspenso).

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Ficha do jogo LEN PSG 29ª rodada Campeonato Francês Data e Hora quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h (de Brasília) Local Stade Bollaert-Delelis, em Lens (FRA) Árbitro Benoît Bastien (FRA) Assistentes Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA) Var Benoît Millot (FRA) Onde assistir CazéTV (YouTube)

O PSG lidera a Ligue 1 com 73 pontos e precisa de apenas um ponto nas duas últimas rodadas para garantir o título. Mesmo uma derrota não mudaria a situação, já que a diferença de saldo de gols é de 15. O time de Luis Enrique tem o melhor ataque (71 gols) e a melhor defesa (27 sofridos) da competição. Com vários desfalques — Warren Zaïre-Emery, Willian Pacho, Nuno Mendes e Achraf Hakimi estão fora —, o técnico deve distribuir minutos a jovens como Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu e Dro Fernández.

Tudo sobre Lens x PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Lens 🆚 PSG

29ª rodada – Campeonato Francês

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stade Bollaert-Delelis, em Lens (FRA)

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🕴️ Árbitro: Benoît Bastien (FRA)

🚩 Assistentes: Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA)

📺 VAR: Benoît Millot (FRA)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🔴 Lens (Técnico: Pierre Sage)

Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Sima, Bulatovic, Haidara, Udol; Fofana, Édouard, Saïd.

🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Marin; Mayulu, Beraldo, Zabarnyi, Hernández; Lee, Ruiz, Dro Fernández; Mbaye, Doué, Barcola.

Lens x PSG pelo Campeonato Francês (Arte: Lance!)

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