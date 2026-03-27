Palmeiras atualiza situação de Piquerez após saída de maca em amistoso do Uruguai

O Palmeiras emitiu uma nota na noite desta sexta-feira (27) confirmando uma lesão no tornozelo direito do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez.

O jogador deixou o gramado de maca após sofrer uma dividida com Madueke, da Inglaterra, aos 12 minutos da partida amistosa desta Data Fifa, que terminou empatada por 1 a 1, em Londres. Para substituí-lo, o técnico Marcelo Bielsa promoveu a entrada de José Giménez, zagueiro do Atlético de Madrid.

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Ele deverá ser desfalque na partida amistosa contra a Argélia, no dia 31 de março, no estádio da Juventus, em Turim, na Itália. Vale lembrar que o Uruguai está garantido na próxima Copa do Mundo e terá Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita como adversários no Grupo H.

Além de Piquerez, Emiliano Martínez também defende a Seleção do Uruguai. Ao todo, o Palmeiras teve oito jogadores convocados por quatro seleções diferentes: o Paraguai, com três representantes; a Argentina, com dois; além da Colômbia, que conta com Jhon Arias.

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Assim como publicado anteriormente pela reportagem do Lance!, o Palmeiras mantém contato constante com membros das respectivas seleções para acompanhar a avaliação física de seus atletas convocados. A expectativa é de que o clube tenha todo o grupo de volta a São Paulo na noite da próxima quarta-feira (1º), véspera do confronto contra o Grêmio, em Barueri, pelo Brasileirão.

Confira nota oficial:

O lateral-esquerdo Piquerez sofreu entorse no tornozelo direito no amistoso entre Uruguai e Inglaterra, disputado nesta sexta-feira (27) no Estádio de Wembley, e será reavaliado nos próximos dias, após retornar ao Brasil.

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Piquerez em partida do Uruguai diante da Inglaterra. (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Agenda Palmeiras:

02.04 - Palmeiras x Grêmio - 21h30 (de Brasília) - Arena Barueri - Campeonato Brasileiro

08.04 - Junior Barranquilla x Palmeiras - 21h30 (de Brasília) - Colômbia - Libertadores