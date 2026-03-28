Próximo rival do Brasil em amistoso, Croácia pode ter a dupla de zaga mais cara do mundo

Na próxima terça-feira (31), quando a Seleção Brasileira entrar em campo para enfrentar a Croácia, os atacantes de Carlo Ancelotti terão um obstáculo de 1,93m de altura e apenas 19 anos pela frente. Trata-se de Luka Vuskovic, a nova sensação do futebol europeu e o nome que promete quebrar recordes no mercado de transferências.

continua após a publicidade

Luka Vuskovic, da Croácia, controla a bola durante o amistoso internacional entre Colômbia e Croácia (Foto: Julio Aguilar/Getty Images/AFP)

Vuskovic chega ao amistoso com a moral elevada após marcar na vitória croata contra a Colômbia. Mas o que realmente chama a atenção é o seu potencial financeiro: ele é apontado como o único capaz de desbancar seu compatriota Josko Gvardiol, que atualmente detém o título de zagueiro mais caro da história do futebol.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Vendido pelo Hajduk Split ao Tottenham quando tinha apenas 18 anos, em uma operação que girou em torno de €14 milhões (cerca de R$ 75 milhões na época), Vuskovic ainda nem estreou oficialmente pelos Spurs, mas já viu seu valor de mercado explodir. Atualmente emprestado ao Hamburgo, da Alemanha, ele vem sendo monitorado de perto por gigantes europeus.

Nos bastidores da Europa, comenta-se que o Tottenham já recebeu sondagens na casa dos €60 milhões a €70 milhões. Se uma venda for concretizada por esses valores nos próximos anos, ele superará nomes como Josko Gvardiol e Harry Maguire, tornando-se o defensor mais caro de todos os tempos.

continua após a publicidade

Veja a lista de convocados da Croácia para os amistosos:

🧤 Goleiros: Dominik Livaković (Dínamo Zagreb-CRO), Simon Sluga (Copenhagen-DIN) e Josip Pandur (Hull City-ENG)

🛡️ Defensores: Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad-ESP), Borna Sosa (Ajax-HOL), Josip Stanišić (Bayern de Munique-ALE), Tin Jedvaj (Fiorentina-ITA), Borna Sosa (Augsburg-ALE), Josip Erlić (Midtjylland-DIN), Mario Vuskovic (Hamburgo-ALE) e Niko Smolčić (Como-ITA)

🎯 Meio-campistas: Luka Modrić (Milan-ITA), Mario Pašalić (Atalanta-ITA), Nikola Vlašić (Torino-ITA), Lovro Majer (Wolfsburg-ALE), Marin Sucić (Real Sociedad-ESP), Luka Baturina (Como-ITA), Josip Sucic (Inter de Milão-ITA), Petar Moro (Bologna-ITA) e Luka Fruk (Rijeka-CRO)

⚽ Atacantes: Ivan Perišić (PSV-HOL), Andrej Kramarić (Hoffenheim-ALE), Ante Budimir (Osasuna-ESP), Mario Pašalić (Orlando City-EUA), Josip Musa (FC Dallas-EUA) e Marko Matanović (Freiburg-ALE)