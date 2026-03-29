Brasil é a seleção do Top 10 da FIFA que mais testou jogadores para a Copa do Mundo

A pouco menos de três meses para o início da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira ostenta um número que reflete a busca de Carlo Ancelotti pelo equilíbrio ideal: o Brasil é o país entre os dez primeiros do Ranking da FIFA com a maior rotatividade de elenco. Desde o fim do último Mundial, a Amarelinha passou por uma profunda reformulação que resultou em mais de 80 jogadores convocados.

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Jogadores da Seleção Brasileira se reúnem antes da partida entre Brasil e França (Foto: CBF/Divulgação)

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Esse recorde de testes é resultado direto da alternância no comando técnico, já que, ao longo deste ciclo, a equipe foi dirigida por quatro treinadores: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti.

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A pressão por definições aumentou após o amistoso da última semana, quando o Brasil foi derrotado pela França por 2 a 0. A derrota ligou o alerta para o pouco tempo de entrosamento, fator agravado pelas constantes modificações no grupo. Prova disso é que, da lista original de 26 nomes anunciada por Ancelotti há menos de duas semanas, cinco atletas já precisaram ser desconvocados. Entre as ausências sentidas estão o goleiro Alisson, substituído por Hugo Souza, o zagueiro Gabriel Magalhães e o lateral Alex Sandro, cuja vaga permitiu a chegada do jovem Kaiki Bruno. Agora, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira, às 21h, para enfrentar a Croácia.

Mesmo com o cenário de improviso, o treinador segue observando novas peças, sendo que só nesta convocação oito nomes foram chamados pela primeira vez. No setor ofensivo, figuram Igor Thiago e Rayan, enquanto o meio-campo conta com Gabriel Sara e Danilo. Já o sistema defensivo, além do recém-chegado lateral cruzeirense, ganhou as presenças de Léo Pereira e do zagueiro Vitor Reis, que foi convocado após o corte de Gabriel Magalhães.

Vini Jr. em ação na partida entre Brasil e França (Foto: CBF/Divulgação)

Com o grupo ainda em busca de uma identidade sob o comando do técnico italiano, o duelo contra os croatas ganha contornos de decisão. Para a comissão técnica, o alto número de jogadores testados ao longo dos últimos anos agora precisa ser filtrado com urgência para que o Brasil chegue aos Estados Unidos com uma base sólida em busca do hexacampeonato.

Convocação da Seleção Brasileira:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Vitor Reis (Girona), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)