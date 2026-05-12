Ídolo do Real Madrid abre o jogo sobre Mourinho: 'Não quero'

A possibilidade de um retorno de José Mourinho ao comando do Real Madrid voltou a ganhar força após a temporada sem títulos da equipe espanhola. Em meio às especulações, um dos maiores ídolos da história merengue se posicionou publicamente contra a ideia.

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Nesta terça-feira (12), o ex-goleiro Iker Casillas utilizou sua conta no X, antigo Twitter, para comentar os rumores envolvendo o treinador português. Apesar de elogiar seu ex-treinador, Mourinho, o campeão do mundo deixou claro que prefere outro nome para assumir o comando do clube.

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— Não tenho nenhum problema com Mourinho. Parece-me um grande profissional. Não o quero no Real Madrid. Acho que outros treinadores estariam melhor capacitados para treinar no clube da minha vida. Opinião pessoal. Nada mais — escreveu Casillas.

O comentário rapidamente repercutiu entre torcedores espanhóis, principalmente pela relação conturbada entre Mourinho e parte do elenco do Real Madrid durante sua passagem pelo clube no início da década passada.

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Passagem de Mourinho pelo Real Madrid

José Mourinho comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013. No período, conquistou um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Além dos títulos, o português ficou marcado pela forte rivalidade contra o Barcelona de Pep Guardiola e por temporadas de alta competitividade no futebol espanhol.

Atualmente no Benfica, Mourinho voltou a ter o nome ligado ao Real Madrid após a campanha decepcionante da equipe merengue em 2025/26. Até o momento, o clube espanhol não se pronunciou oficialmente sobre uma possível troca no comando técnico para a próxima temporada.

Com o Real Madrid, Mourinho foi campeão espanhol, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha (na foto) (Foto: Dani Pozo/AFP)

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