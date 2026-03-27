Valverde marca no fim, e Uruguai de 'brasileiros' arranca empate da Inglaterra

Inglaterra e Uruguai empataram em 1 a 1 nesta sexta-feira (27), em Wembley. Ben White foi de herói a vilão. O defensor inglês fez o gol que daria a vitória aos ingleses, mas cometou o pênalti que permitiu Valverde empatar para os uruguaios.

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Titular da lateral esquerda, Piquerez deixou a partida amistosa de maca após torcer o tornozelo em disputa com o atacante Madueke. Piquerez foi atendido por um longo período pelos membros do departamento médico da seleção do Uruguai e deixou o gramado de Wembley aos 15 minutos do primeiro tempo. Para substituí-lo, o técnico Marcelo Bielsa promoveu a entrada de José Giménez, zagueiro do Atlético de Madrid.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo em Wembley foi equilibrado e com poucas chances claras, mas com boas participações de nomes importantes. Pelo lado uruguaio, Canobbio apareceu como uma válvula de escape pela direita, puxando contra-ataques e participando de jogadas com Arrascaeta e Valverde, que também tentou finalizar em uma das melhores chegadas da Celeste. Arrascaeta, mais recuado, buscou organizar o jogo, mas encontrou dificuldades diante da marcação inglesa. Do outro lado, Rashford foi o jogador mais perigoso da Inglaterra, especialmente em arrancadas pela esquerda, enquanto Foden tentou articular pelo meio, mas sem grande efetividade. A principal preocupação ficou por conta de Piquerez, que saiu lesionado ainda na etapa inicial.

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Na etapa final, o jogo ganhou mais intensidade e volume ofensivo, principalmente da Inglaterra. Foden seguiu participando da construção até ser substituído, enquanto Cole Palmer entrou bem e passou a ser peça importante nas bolas paradas. Foi dele o escanteio que originou o gol inglês: Barnes desviou, Muslera não conseguiu segurar, e Ben White aproveitou o rebote para abrir o placar. Rashford seguiu sendo opção de velocidade, mas sem conseguir ampliar, enquanto o Uruguai tentava responder com mais posse e presença no campo de ataque.

Com mudanças promovidas por Bielsa, incluindo a saída de Canobbio na reta final, o Uruguai passou a pressionar mais. Valverde assumiu protagonismo, chegando com frequência ao ataque e sendo um dos mais ativos na busca pelo empate. Arrascaeta já havia deixado o campo, e a equipe uruguaia apostava em bolas longas e infiltrações, enquanto a Inglaterra tentava administrar o resultado.

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Nos minutos finais, o Uruguai foi premiado pela pressão. Após jogada na área, o árbitro marcou pênalti com auxílio do VAR, e Valverde converteu com firmeza para empatar. Ainda houve tempo para uma última chance com o próprio meio-campista, que quase virou o jogo, mas foi travado por Maguire. Assim, a partida terminou empatada, com destaque para a reação uruguaia e a influência decisiva de Valverde no desfecho.

Piquerez saiu machucado após lance com Madueke em Inglaterra x Uruguai (Foto: GLYN KIRK / AFP)

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