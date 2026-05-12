menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Manchester City x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

Equipes se enfrentam em rodada atrasada pela Premier League

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/05/2026
16:08
Favorite o Lance! no Google
MANCHESTER CITY X CRYSTAL PALACE
imagem cameraManchester City e Crystal Palace se enfrentam em rodada atrasada pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Manchester City e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, em duelo reprogramado da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

MNC
CRY
Campeonato
Premier League 2025/2026
Data e Hora
13/05/2026, 16:00
Local
Etihad Stadium - Manchester
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

Como chegam as equipes para o jogo?

O Manchester City entra em campo pressionado pela vitória para seguir vivo na disputa pelo título da Premier League. A equipe comandada por Pep Guardiola soma 74 pontos, cinco atrás do líder Arsenal, e precisa vencer para reduzir novamente a diferença, faltando apenas duas rodadas para o fim da competição.

continua após a publicidade

No último fim de semana, os Citizens mostraram força ao bater o Brentford por 3 a 0, mantendo a perseguição aos Gunners. Um tropeço diante do Crystal Palace praticamente encerra as chances de título do City, que aposta na força do elenco e no fator casa para continuar sonhando com mais uma conquista inglesa.

Apesar do bom momento, Guardiola demonstra preocupação com o desgaste físico do elenco nesta reta final da temporada, mas terá força máxima disponível para o confronto.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Crystal Palace chega sem grandes objetivos na Premier League. Com 44 pontos, a equipe treinada por Oliver Glasner já está livre do risco de rebaixamento e cumpre tabela no campeonato.

O foco dos Eagles está voltado para a final da Conference League, marcada para o dia 27 de maio, contra o Rayo Vallecano. Mesmo assim, o Palace tenta surpreender o City fora de casa e ganhar confiança para a decisão continental.

Tudo sobre Manchester City x Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Crystal Palace
Premier League – jogo reprogramado

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Aké, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Bernardo Silva e Nico González; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.

🔴🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Michell, Sarr e Johnson; Larsen.

MANCHESTER CITY X CRYSTAL PALACE
Manchester City e Crystal Palace se enfrentam pela Premier League (Foto: Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias