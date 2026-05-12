Manchester City x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Equipes se enfrentam em rodada atrasada pela Premier League
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Manchester City e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, em duelo reprogramado da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Manchester City entra em campo pressionado pela vitória para seguir vivo na disputa pelo título da Premier League. A equipe comandada por Pep Guardiola soma 74 pontos, cinco atrás do líder Arsenal, e precisa vencer para reduzir novamente a diferença, faltando apenas duas rodadas para o fim da competição.
No último fim de semana, os Citizens mostraram força ao bater o Brentford por 3 a 0, mantendo a perseguição aos Gunners. Um tropeço diante do Crystal Palace praticamente encerra as chances de título do City, que aposta na força do elenco e no fator casa para continuar sonhando com mais uma conquista inglesa.
Apesar do bom momento, Guardiola demonstra preocupação com o desgaste físico do elenco nesta reta final da temporada, mas terá força máxima disponível para o confronto.
Do outro lado, o Crystal Palace chega sem grandes objetivos na Premier League. Com 44 pontos, a equipe treinada por Oliver Glasner já está livre do risco de rebaixamento e cumpre tabela no campeonato.
O foco dos Eagles está voltado para a final da Conference League, marcada para o dia 27 de maio, contra o Rayo Vallecano. Mesmo assim, o Palace tenta surpreender o City fora de casa e ganhar confiança para a decisão continental.
Tudo sobre Manchester City x Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Crystal Palace
Premier League – jogo reprogramado
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester.
👁️ Onde assistir: Disney+ Premium.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Aké, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Bernardo Silva e Nico González; Semenyo, Cherki e Doku; Haaland.
🔴🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Michell, Sarr e Johnson; Larsen.
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