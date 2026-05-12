Com menos tempo que Endrick, Dembélé leva prêmio de melhor jogador da Ligue 1
Brasileirão registra 1151 minutos em campo, enquanto francês soma 959
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O atacante Ousmane Dembélé voltou a ser eleito o melhor jogador da temporada da Ligue 1 durante a cerimônia dos Troféus UNFP, realizada nesta segunda-feira (11), no Palais Brongniart, em Paris. O camisa 10 do PSG conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo, mas chamou atenção pelo baixo número de partidas disputadas ao longo da temporada.
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Dembélé recebeu a principal honraria individual do futebol francês após entrar em campo em apenas 20 jogos da Ligue 1, sendo somente oito como titular. Ao todo, o atacante somou 959 minutos até o momento na competição.
O dado ganha ainda mais notoriedade quando comparado ao brasileiro Endrick, do Lyon. Mesmo chegando ao futebol francês somente no meio da temporada, o jovem atacante já participou de 15 partidas, iniciou 13 delas entre os titulares e acumulou 1.151 minutos em campo, quase 200 minutos a mais que o vencedor do prêmio.
Além do troféu de melhor jogador da Ligue 1, Dembélé também venceu a categoria de gol mais bonito da temporada, em votação popular. O PSG ainda dominou outras premiações individuais da noite, enquanto o Lens também teve destaque com dois vencedores.
Veja os premiados da Ligue 1
Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG)
Melhor promessa: Désiré Doué (PSG)
Melhor goleiro: Robin Risser (Lens)
Melhor treinador: Pierre Sage (Lens)
Gol mais bonito: Ousmane Dembélé (PSG)
Seleção da temporada da Ligue 1:
Robin Risser (Lens); Achraf Hakimi, William Pacho, Malang Sarr, Nuno Mendes; Vitinha, Mamadou Sangaré, Corentin Tolisso; Florian Thauvin, Ousmane Dembélé e Mason Greenwood.
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