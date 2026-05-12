O atacante Ousmane Dembélé voltou a ser eleito o melhor jogador da temporada da Ligue 1 durante a cerimônia dos Troféus UNFP, realizada nesta segunda-feira (11), no Palais Brongniart, em Paris. O camisa 10 do PSG conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo, mas chamou atenção pelo baixo número de partidas disputadas ao longo da temporada.

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Dembélé recebeu a principal honraria individual do futebol francês após entrar em campo em apenas 20 jogos da Ligue 1, sendo somente oito como titular. Ao todo, o atacante somou 959 minutos até o momento na competição.

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O dado ganha ainda mais notoriedade quando comparado ao brasileiro Endrick, do Lyon. Mesmo chegando ao futebol francês somente no meio da temporada, o jovem atacante já participou de 15 partidas, iniciou 13 delas entre os titulares e acumulou 1.151 minutos em campo, quase 200 minutos a mais que o vencedor do prêmio.

Além do troféu de melhor jogador da Ligue 1, Dembélé também venceu a categoria de gol mais bonito da temporada, em votação popular. O PSG ainda dominou outras premiações individuais da noite, enquanto o Lens também teve destaque com dois vencedores.

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Veja os premiados da Ligue 1

Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG)

Melhor promessa: Désiré Doué (PSG)

Melhor goleiro: Robin Risser (Lens)

Melhor treinador: Pierre Sage (Lens)

Gol mais bonito: Ousmane Dembélé (PSG)

Seleção da temporada da Ligue 1:

Robin Risser (Lens); Achraf Hakimi, William Pacho, Malang Sarr, Nuno Mendes; Vitinha, Mamadou Sangaré, Corentin Tolisso; Florian Thauvin, Ousmane Dembélé e Mason Greenwood.

Premiados da UNFP (Foto: Thomas Samson/AFP)

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