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Com menos tempo que Endrick, Dembélé leva prêmio de melhor jogador da Ligue 1

Brasileirão registra 1151 minutos em campo, enquanto francês soma 959

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Spiler,
Dia 12/05/2026
13:40
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Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele receives the Ligue 1 best player award during the 34th UNFP's (France's professional players union) French football awards ceremony in Paris on May 11, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
imagem cameraDembélé com o prêmio da UNFP (Foto: Thomas Samson/AFP)
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O atacante Ousmane Dembélé voltou a ser eleito o melhor jogador da temporada da Ligue 1 durante a cerimônia dos Troféus UNFP, realizada nesta segunda-feira (11), no Palais Brongniart, em Paris. O camisa 10 do PSG conquistou o prêmio pelo segundo ano consecutivo, mas chamou atenção pelo baixo número de partidas disputadas ao longo da temporada.

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Dembélé recebeu a principal honraria individual do futebol francês após entrar em campo em apenas 20 jogos da Ligue 1, sendo somente oito como titular. Ao todo, o atacante somou 959 minutos até o momento na competição.

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O dado ganha ainda mais notoriedade quando comparado ao brasileiro Endrick, do Lyon. Mesmo chegando ao futebol francês somente no meio da temporada, o jovem atacante já participou de 15 partidas, iniciou 13 delas entre os titulares e acumulou 1.151 minutos em campo, quase 200 minutos a mais que o vencedor do prêmio.

Além do troféu de melhor jogador da Ligue 1, Dembélé também venceu a categoria de gol mais bonito da temporada, em votação popular. O PSG ainda dominou outras premiações individuais da noite, enquanto o Lens também teve destaque com dois vencedores.

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Veja os premiados da Ligue 1

Melhor jogador: Ousmane Dembélé (PSG)

Melhor promessa: Désiré Doué (PSG)

Melhor goleiro: Robin Risser (Lens)

Melhor treinador: Pierre Sage (Lens)

Gol mais bonito: Ousmane Dembélé (PSG)

Seleção da temporada da Ligue 1:

Robin Risser (Lens); Achraf Hakimi, William Pacho, Malang Sarr, Nuno Mendes; Vitinha, Mamadou Sangaré, Corentin Tolisso; Florian Thauvin, Ousmane Dembélé e Mason Greenwood.

Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele (C) poses with the Ligue 1 best player award among other laureates at the end of the 34th UNFP's (France's professional players union) French football awards ceremony in Paris on May 11, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Premiados da UNFP (Foto: Thomas Samson/AFP)

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